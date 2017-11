„Jetzt aber!“, rief der Stadionsprecher. „Ramalama ding dong“ von Rocky Sharpe and The Replays war gerade zum zweiten Mal durch die Lautsprecher gescheppert, die Fußballer von Hertha BSC begaben sich zum Mittelpunkt. „Und damit haben wir einen neuen Spielstand …“, sagte der Stadionsprecher. Genau in diesem Moment malte Schiedsrichter Robert Kampka mit seinen einen Monitor in die Luft. Das Tor zählte nicht: Statt Anstoß für die Berliner gab es Freistoß aus dem eigenen Strafraum, wegen einer strafbaren Abseitsstellung. Auf den Rängen in der Wolfsburger Arena machte sich spätestens jetzt Revolutionsstimmung breit.

Was für ein Spiel in der Fußball-Bundesliga: mit acht Toren, fünf allein in der ersten Halbzeit, von denen zwei nach Videobeweis wieder aberkannt wurden, dazu einem verschossenen Elfmeter. Es war eine aufregende und höchst muntere Partie, die die 25.214 Zuschauer am Sonntagabend zu sehen bekamen. Für den Geschmack der Gäste aus Berlin aber hätte es ruhig ein bisschen weniger aufregend und munter sein können. Immerhin gewann Hertha durch ein 3:3 (2:1)-Unentschieden am Ende wenigstens einen Punkt.

Für die Berliner und vor allem ihren Kapitän Vedad Ibisevic begann der Abend denkbar gut. Der Bosnier hatte vor dem Spiel 900 Spielminuten auf ein Tor in der Bundesliga warten müssen. Bei 900 Spielminuten blieb es auch, weil Ibisevic schon nach 20 Sekunden zum 1:0 für Hertha traf – und das obwohl die Wolfsburger Anstoß hatten. Die Berliner attackierten früh, setzten den VfL unter Druck und zwangen Maximilian Arnold zum entscheidenden Fehlpass. Nach einer guten Vorarbeit von Valentino Lazaro nahm Ibisevic zweimal mit dem linken Fuß mit und vollendete dann mit rechts. Auch sein letztes Bundesligator vor mehr als einem halben Jahr hatte der Bosnier gegen Wolfsburg erzielt, ebenfalls zum 1:0; doch damals reichte das zum Sieg.

Schon mit seiner Aufstellung hatte Wolfsburgs Trainer Martin Schmidt, dass es endlich den ersten Heimsieg der Saison geben sollte. Die Gastgeber machten nach dem Rückstand viel Druck. Und bejubelten schon nach fünf Minuten zum ersten Mal den Ausgleich. Nach einem Freistoß von der rechten Seite lenkte John Anthony Brooks den Ball mit dem Fuß an den Innenpfosten, der Ball trudelte die Linie entlang und wurde schließlich von Mario Gomez ins Tor gedrückt. Jubel, Lightshow, Tormusik – und dann revidierte der Schiedsrichter nach Intervention aus Köln alles: Gomez hatte im Abseits gestanden.

Hertha schaffte es nicht, die Gunst der Stunde zu nutzen

Kurz darauf, nach einem Zweikampf zwischen Karim Rekik und Gomez, hätte es erneut einen Videobeweis geben können. Kampka deutete an, Rekik habe den Ball gespielt – danach sah es nach Ansicht der TV-Bilder allerdings nicht aus. Bei der nächsten wichtigen Entscheidung brauchte der Schiedsrichter keine technischen Hilfsmittel. Der Sachverhalt war eindeutig: Per Skjelbred rang Daniel Didavi im Strafraum zu Boden: Es gab Elfmeter. Gomez, der zuletzt in Schalke gescheitert war, trat an und setzte den Ball an die Latte.

So viel Pech muss eine Mannschaft erst einmal verkraften, aber Hertha schaffte es nicht, die Gunst der Stunde zu nutzen. Die Mannschaft von Pal Dardai überließ dem VfL weiter die Initiative und kassierte sechs Minuten später das zweite Gegentor: Yunus Malli traf aus gut 15 Metern. Der Schiedsrichter zeigte zum Mittelkreis und musste sich erneut aus Köln korrigieren lassen. Vor der Nase von Torhüter Rune Jarstein hatte ein Wolfsburger im Abseits gestanden. Die Volksseele kochte trotzdem. „Ihr macht unseren Sport kaputt!“, riefen die Wolfsburger Fans. Die Anhänger aus Berlin, obwohl Profiteure des Videobeweises, schlossen sich an.

Auch wenn die Tore nicht gezählt hatten: Sie zeigten Herthas Anfälligkeit in der Defensive. Die Wolfsburger hatten weitere Chancen und machten noch vor der Pause aus dem 0:1 ein 2:1. Erst traf Malli per Kopf, nur drei Minuten später brachte Gomez den VfL sogar in Führung. Nach einem feinen Pass des überragenden Daniel Didavi überwand er Jarstein mit einem Beinschuss. Der Ball ging an den linken Innenpfosten, rollte an den rechten Innenpfosten und trudelte dann über die Linie.

Beide Mannschaften spielten auch nach der Pause munter nach vorne und nahmen es dafür mit der Abwehrarbeit weiterhin nicht ganz so genau. Rekik traf nach einem Freistoß von Marvin Plattenhardt zum 2:2, weil sein Vorgänger Brooks ihn unbehelligt hatte köpfen lassen. Kurz darauf konnte Divock Origi den Ball nach einer Ecke mit dem Bauch über die Linie stupsen, weil er vollkommen frei stand. Herthas Trainer Dardai brachte schon 25 Minuten vor dem Ende Davie Selke als zweiten Stoßstürmer. Und der hat gerade einen Lauf. Sieben Minuten vor dem Ende kam er nach gutem Zuspiel von Per Skjelbred zum Abschluss. Koen Casteels wehrte ab, doch im Nachsetzen brachte Selke den Ball doch noch zum 3:3-Endstand über die Linie.