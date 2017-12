Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sportler ein Spiel angehen, wenn es für sie um nichts mehr geht. Entweder sie treten unmotiviert auf, dann können 40 Minuten Basketball ziemlich lang werden. Oder sie drehen ohne großen Druck besonders auf und legen mehr Wert auf spektakuläre Angriffe als auf knallharte Verteidigung. Schon der erste Korb im letzten Eurocup-Vorrundenspiel von Alba Berlin am Mittwoch gegen Bilbao Basket deutete eher auf Letzteres hin. Einen Schnellangriff vollendete Dennis Clifford unbedrängt mit einem krachenden Dunk. Auch in der Folge boten die Berliner den 8878 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof beim 86:68 (23:16, 28:15, 19:25, 16:12) kurzweilige Unterhaltung.

Das junge Berliner Team, das durch den Sieg von Vilnius gegen Limoges am Dienstag schon vor dem Spiel als Gruppendritter feststand, setzte von Beginn an auf Tempo. Damit hatten die deutlich älteren und bereits ausgeschiedenen Gäste aus Bilbao phasenweise große Probleme.

Nach einem akzeptablen ersten Viertel brachen die Spanier im zweiten Abschnitt ein. Alba hatte in allen Bereichen des Spiels Vorteile und Bilbaos Motivation sowie Konzentration schien mit jedem Berliner Korb zu schwinden. Alba ließ sich davon aber nicht stören und baute die Führung schon Mitte des zweiten Viertels auf 20 Punkte aus. Besonders sehenswert war ein Alley-Oop-Dunk von Luke Sikma auf Pass von Stefan Peno.

Akeem Vargas war mit 18 Punkten Topscorer bei Alba

Vor den Augen von Bürgermeister Michael Müller, der das Spiel in der ersten Reihe neben Marco Baldi verfolgte, nutzte vor allem Akeem Vargas die vielen Freiheiten, die ihm der Gegner ließ. Normalerweise hat Vargas seine Stärken eher in der Defensive, gegen Bilbao glänzte er aber als herausragender Schütze. Schon zur Halbzeit hatte er bei einer Wurfquote von 100 Prozent 16 Punkte erzielt, am Ende waren es 18. Neben Vargas punkteten auch Luke Sikma (12), Marius Grigonis (12), Dennis Clifford (11) und Tim Schneider (10) zweistellig.

Bilbao steigerte sich in der zweiten Halbzeit und Alba ließ etwas nach, der sechste Sieg im zehnten Spiel dieser Eurocup-Saison war aber nie wirklich in Gefahr. Albas Trainer Aito Garcia Reneses konnte es sich aufgrund der lange klaren Führung leisten, viel durchzuwechseln und allen Spielern Einsatzzeit zu geben. Die verletzungsbedingten Ausfälle von Spencer Butterfield (Reizung am rechten Fuß) und Bogdan Radosavljevic (Bänderverletzung im linken Sprunggelenk) machten sich kaum bemerkbar.

Das wird sich in der im Januar beginnenden Runde der besten 16 Teams ändern. Dann geht es unter anderem gegen gegen die beiden Istanbuler Klubs Darussafaka und Galatasaray.