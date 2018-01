Torhüter Silvio Heinevetter behielt den Durchblick. Soeben hatten die Slowenen scheinbar den Schlusspunkt gesetzt im zweiten Gruppenspiel dieser Handball-EM. Nach dramatischen 60 Minuten, in denen sich der Titelverteidiger aus Deutschland zurück in die Partie gekämpft hatte, trafen die Slowenen zum 25:24 und in der Halle brach ohrenbetäubendes Siegesgebrüll aus. Noch vier Sekunden auf der Uhr, Heinevetter passte den Ball schnell zu Paul Drux, sein Anwurf wurde von den Slowenen geblockt, die Schlusssirene ertönte. Doch halt! Halt! Halt! Stopp! Heinevetter lief geistesgegenwärtig zum Schiedsrichtergespann und wirkte auf sie ein, sich die letzten Szene noch einmal auf Video anzuschauen. Sekunden verstrichen, Minuten, unter gellenden Pfiffen von der Tribüne. Schließlich entschieden die Schiedsrichter mutig auf einen letzten Siebenmeterwurf für die deutsche Mannschaft, beim Anwurf von Drux war der vorgegebene Abstand von drei Metern nicht von den Slowenen eingehalten worden. Tobias Reichmann behielt die Nerven und traf mit dem letzten Wurf zum Ausgleich. Mit dem Punktgewinn buchte das deutsche Team zudem bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel das Ticket für die Hauptrunde.

Mit Prognosen ist das so eine Sache bei der Europameisterschaft in Kroatien. Wenn allerdings eines klar war vor dem Duell zwischen Deutschlands und Sloweniens Auswahl-Handballern am Montagabend, dann die Tatsache, dass an der Seitenlinie zwei Trainer stehen würden, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Auf der einen Seite Veselin Vujovic, 56, einer der größten und umstrittensten Spieler seiner Zeit, der auf dem Feld auch mal Faustschläge verteilte und bis heute ein Exzentriker par excellence geblieben ist. Bisweilen diskutiert Vujovic bereits mit den Offiziellen, wenn das Spiel noch gar nicht begonnen hat. Und auf der anderen Seite Christian Prokop, 39, ein mittelmäßig begabter Bundesliga-Spieler, der als Coach immer darauf bedacht ist, Etikette zu bewahren, der flache Hierarchien schätzt und so schnell nicht ausfallend wird.

Das deutsche Team kam wie verwandelt aus der Kabine

Die Deutschen hatten von Beginn an große Probleme, ins Spiel zu finden. Das lag zum einen daran, dass der WM-Dritte Slowenien über ganz andere individuelle Qualität verfügt als noch Auftaktgegner Montenegro. Zum anderen leistete sich das Team von Bundestrainer Prokop extrem viele Fehler und Ungenauigkeiten. Kapitän Uwe Gensheimer etwa verwarf zwei seiner ersten vier Siebenmeter. Insgesamt dauerte es mehr als elf Minuten, ehe das erste Tor aus dem Spiel heraus gelang, erzielt durch Philipp Weber. Nach einer knappen Viertelstunde sah sich Prokop bereits gezwungen, zur ersten Auszeit zu greifen; wirklich besser wurde es in der Folge aber auch nicht, im Gegenteil. Slowenien setzte Stück für Stück ab und ging kurz vor der Pause erstmals mit sechs Toren in Führung (14:8). Selbst der Torhüterwechsel von Andreas Wolff zu Silvio Heinevetter brachte nicht den gewünschten Erfolg. Allerdings konnten einem die beiden Keeper auch Leid tun, weil der Mittelblock vor ihnen diese Bezeichnung nun wirklich nicht verdiente. Zur Pause stand es 10:15 aus deutscher Sicht, und damit war die DHB-Auswahl noch gut bedient.

Nach dem Wechsel kam das deutsche Team wie verwandelt aus der Kabine und holte in einer extrem aggressiven und hektischen Partie Tor um Tor auf. Begünstigt wurde dieser Umstand nicht zuletzt durch Sloweniens Coach, der so ausdauernd mit den Schiedsrichtern schimpfte, dass sie irgendwann gar keine andere Wahl mehr hatten als auch ihm eine Zeitstrafe zu geben. Genau in dieser Phase, in der die Slowenen in doppelter Unterzahl spielten, glichen die Deutschen zum 19:19 aus. In der Schlussphase ging es dann einzig und allein darum, wer die besseren Nerven besitzt. Beim 21:20 erzielte Hendrik Pekeler die erste deutsche Führung an diesem Abend, aber die Slowenen antworteten ihrerseits und gewannen angesichts. Am Ende konnten die Deutschen von Glück reden, einen Punkt mitgenommen zu haben.