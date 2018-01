PAUSE - 5:0!

Pause in der Arena am Ostbahnhof. Die Eisbären spielen den Gegner im zweiten Drittel nach allen Regeln der Eishockey-Kunst an die Wand. Zwischen den Minuten 35 bis 40 sorgen vier Heimtore für die Vorentscheidung. Weiß der Teufel, wer den Schwenningern in diesen Minuten den Kopf verdreht hat.