Nicht abgefahren: Betten gesucht!

Die Rennverschiebungen durch das Abfahrtsrennen der Männer bringen logistische Schwierigkeiten sorgen. Weil die Speed-Fahrer nun auf jeden Fall einen Tag länger am Hang sind, blockieren sie auch die Betten in dem einzigen Hotel, das an der Strecke liegt und von den Mannschaften bewohnt wird. „Normalerweise würden die Herren am 15. abreisen und am 15. die Damen kommen, weil die am 17. ihr Rennen haben“, sagte deutsche Alpindirektor Wolfgang Maier. „Das macht glaube ich die meisten Probleme. Das Hotel ist denke ich nicht groß genug, um beide Geschlechter unterzubringen.“