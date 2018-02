Wir schalten um zum Rodeln

Viel Zeit, sich mit dem Sieg von Laura Dahlmeier zu beschäftigen, haben wir jetzt allerdings nicht. Denn nachdem am Morgen ziemlich wenig los war, geht es jetzt Schlag auf Schlag. Momentan laufen drei Wettbewerbe. Im Mixed-Curling spielt OAR oder auch das Team formerly known as Russland gegen gegen die Schweiz. Auf der Buckelpiste findet die Qualifikation der Männer statt. Aus deutscher Sicht ist aber vor allem das Rodeln der Frauen interessant. Im ersten Durchgang sieht es ziemlich gut aus. Natalie Geisenberger liegt in Führung.