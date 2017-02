Dennis Schröder war mehr mit dem Handy als mit dem Spiel beschäftigt. Dabei war es durchaus überraschend, was sich in der Arena am Ostbahnhof in Berlin am Samstag zutrug. Der NBA-Spieler der Atlanta Hawks war zu Gast beim Halbfinale des Top-Four-Turniers zwischen Alba Berlin und Bayern München. Die Gäste waren als haushohe Favoriten in diese Pokal-Begegnung gegangen, hatten sie doch ihre beiden Ligaspiele in dieser Saison überdeutlich gegen Alba gewonnen.

Am Samstag wehrten sich die Berliner tapfer. Mit viel Verve und Mut lieferten sie den Zuschauern eine spannende Begegnung. Für einen Sieg sollte es aber nicht reichen. Die Münchner setzten sich mit 78:70 (42:38) durch und treffen im Finale am Sonntag um 15 Uhr auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Bamberg und Ludwigsburg. Alba bestreitet um 12 Uhr das Spiel um Platz drei.

Die große Frage vor dem Spiel war, ob Berlins Spielmacher Peyton Siva würde auflaufen können. Der an einer Adduktorenverletzung leidende US-Amerikaner hatte sich in den vergangenen Spielen zu einem Hoffnungsträger gemausert – weil Alba ohne ihn fürchterlich hohe Niederlagen gegen Valencia, Bonn, Bayern und sogar eine Pleite gegen Aufsteiger Jena hinnehmen musste.

Eine Woche nach dem 56:80 gegen die Bayern im Ligaspiel verzichtete Albas Coach Ahmet Caki zunächst auf Siva. Alba hielt trotzdem gut dagegen. Das Team zeigte all das, was es zuletzt hatte vermissen lassen. Die Berliner trafen von außen, verteidigten sehr aggressiv und holten sich in den ersten beiden Vierteln auch mehr Rebounds als die Bayern.

Nur Dennis Schröder bleibt unbeeindruckt

Als Caki dann im zweiten Viertel auch noch Siva brachte und dessen erster Dreipunktewurf gleich den Weg ins Ziel fand, lag erstmals die Überraschung in der Luft. Zumal die Münchner beeindruckt wirkten von der Stimmung in der Halle, die die Alba-Fans erzeugten.

Im dritten Viertel aber entglitt Alba die Begegnung. Ein Grund war sicher, dass Albas Topscorer Elmedin Kikanovic eine seiner schlechtesten Saisonleistungen zeigte. Der sonst so verlässliche Bosnier traf lange nicht, nicht einmal Freiwürfe. Erst weit im dritten Viertel erzielte er seine ersten Punkte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Bayern den Berlinern schon ein wenig enteilt. Vor allem der ehemalige Alba-Spieler Reggie Redding sowie Nick Johnson bekam Alba nicht unter Kontrolle. Hinzu kam, dass die Berliner nun von außen kaum mehr trafen und Peyton Siva in der entscheidenden Phase nicht mehr mitwirken konnte.

Alles sprach gegen Alba und trotzdem kam das Team von Caki noch einmal ganz dicht heran. Die Zuschauer standen, jubelten und schrien am Ende aus Verzweiflung. Nur einer daddelte bis zum Schluss auf seinem Handy herum: Dennis Schröder.