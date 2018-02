Es ist nur schwer vorstellbar, wie viel Ballast von den Spielern des 1. FC Union abfiel, als Sebastian Polter den Ball am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf aus einem Meter Entfernung zum 2:1 über die Linie drückte. Seit acht Begegnungen hatten die Berliner nicht mehr gewonnen, die letzten drei Heimspiele gar allesamt verloren. Es drohten neue Negativrekorde, der Abstiegskampf und noch mehr Verunsicherung. Es spricht für den Zusammenhalt im Kader von Union, dass Polter in dieser Situation nicht nur für sich allein oder mit seinen Mitspielern jubelte, sondern zur Auswechselbank lief und ein Trikot mit der Nummer 19 hochhielt. Das gehörte bei den Berlinern fast fünf Jahre lang Damir Kreilach, der in der Halbzeitpause emotional verabschiedet worden war. Und so war es mit dem 3:1 (0:1) durch Treffer von Polter und zweimal Steven Skrzybski vor 22.012 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei ein rundum gelungener Tag für die Berliner und ihren Trainer André Hofschneider, der sich in seinem sechsten Spiel endlich über den ersten Sieg freuen konnte.

Hofschneider hatte wie schon am Montag in Bielefeld auf eine Dreierkette gesetzt. Dabei gab es überraschend aber nur eine Änderung in der Startelf. Für Kreilach, der nach Salt Lake City in die MLS wechselt und mit lauten Sprechchören, einem gerahmten Bild sowie einem Blumenstrauß verabschiedet wurde, spielte Akaki Gogia im zentralen offensiven Mittelfeld. Viel mehr Möglichkeiten, um personell etwas zu verändern, hatte Unions Trainer aber auch nicht. Denn mit den kurzfristig erkrankten Toni Leistner, Marcel Hartel, Dennis Daube und Peter Kurzweg sowie dem gesperrten Philipp Hosiner fehlten gleich fünf Profis. Für die Offensive saß mit den Jungprofis Berkan Taz und Cihan Kahraman die Erfahrung von null Zweitligaspielen auf der Bank.

Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel musste auf den von Hertha ausgeliehenen Genki Haraguchi und Oliver Fink verzichten und näherte sich taktisch an Union an. Vom üblichen 4-2-3-1 stellte auch Funkel auf eine Dreierkette um und spiegelte somit das Berliner System. Den besseren Start erwischten aber die Hausherren. Gogia rückte oft auf Höhe der beiden Stürmer und unterstützte diese beim Stören des gegnerischen Spielaufbaus. Der Tabellenführer kam mit diesem frühen Pressing anfangs kaum zurecht. So gelang es den Berlinern wiederholt, den Ball im Mittelfeld zu erobern und ihre alten Stärken im Umschaltspiel anzudeuten. Beim letzten Pass fehlte aber wie zuletzt oft die nötige Präzision und so ergaben sich kaum klare Chancen. Felix Kroos versuchte es früh mit einem Distanzschuss, den Torwart Raphael Wolf allerdings mit etwas Mühe abwehren konnte. Auch bei einem von Skrzybski herausgeholten Freistoß von der Strafraumgrenze versuchte es Kroos, schoss jedoch einen guten Meter links am Tor vorbei.

Union drehte spät das Spiel

Nach etwa 20 Minuten stellte Union das laufintensive Pressing weitgehend ein und Düsseldorf kam langsam besser ins Spiel. Die erste im Ansatz gefährliche Situation klärte Marc Torrejon bei einem Konter im Eins-gegen-Eins mit Benito Raman mit all seiner Routine. Auf der anderen Seite verpasste Polter den Ball bei einem Kopfball von Kristian Pedersen nur knapp und ein Schuss von Simon Hedlund aus der zweiten Reihe war kein Problem für Wolf. Warum die Düsseldorfer ihre vier Rückrundenspiele trotz überschaubarer Leistungen allesamt gewonnen haben, zeigten sie dann beim 1:0 durch Florian Neuhaus kurz vor der Halbzeit – wenn auch unter Mithilfe von Schiedsrichter Robert Hartmann. Der hatte ein Foul von Kaan Ayhan an Skrzybski übersehen und während sich Union noch über den ausbleibenden Pfiff ärgerte, konterte Düsseldorf über Raman, Niko Gießelmann und Neuhaus eiskalt.

Nach der emotionalen Verabschiedung von Kreilach startete Union mit sehr viel Schwung in die zweite Halbzeit. Gleich bei der ersten Gelegenheit bestätigten sich aber mal wieder die ungeschriebenen Gesetze des Fußballs. Während Düsseldorf mit der ersten Torchance und der Hilfe des Innenpfostens in Führung ging, stolperten sich die verunsicherten Berliner mit Pedersen und Polter fast bis an den gegnerischen Fünfmeterraum, kamen aber nicht zum Abschluss. Auch wenige Minuten später fehlte bei einem Kopfball von Marvin Friedrich, den Michael Parensen am langen Pfosten um Zentimeter verpasste, nicht viel zum 1:1.

Mitte der zweiten Halbzeit belohnte sich Union dann aber für den großen Aufwand und das zwischenzeitlich einem Powerplay gleichende Spiel. Nach einem guten Dribbling von Christopher Trimmel sprang der Ball Düsseldorfs Adam Bodzek an den Arm. Skrzybski verwandelte den fälligen Elfmeter souverän und Union legte durch den Abstauber von Polter sogleich nach. In der Nachspielzeit machte erneut Skrzybski einen durchweg gelungenen Tag für die Berliner perfekt.