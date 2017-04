Er ist als Director Business Development für den Ausbau des externen Portfolios des Online-Vermarkters verantwortlich. Neben dem klassischen Publishergeschäft wird sich Knut Geisler verstärkt um die Gewinnung weiterer Mandanten kümmern, um zusätzliche regionale Cluster in wichtigen Ballungsräumen Deutschlands aufzubauen. Urban Media vermarktet bereits ein attraktives Portfolio von reichweitenstarken Websites in der Hauptstadtmetropole Berlin (u.a. BVG, vbb.de, berlin-airport.de).

Knut Geisler kommt von Publicitas Deutschland, wo er zuletzt als Managing Director für die Digitalstrategie des Unternehmens verantwortlich war. Zuvor hat Knut Geisler in verschiedenen Positionen im Digitalbereich von Axel Springer Media Impact gearbeitet.

Knut Geisler berichtet an Nicole Neugebauer, Head of Publisher Sales bei Urban Media.

Sven Heller, GF Urban Media: „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung durch Knut Geisler. Auf Grund seiner langjährigen Expertise und Erfahrung gerade in der Akquise und Betreuung von Websites, wird Urban Media seinen erfolgreichen Wachstumskurs in der Vermarktung des digitalen Mandanten- und Agenturgeschäfts auch außerhalb der Hauptstadtmetropole Berlins beschleunigen. Mit Knut Geisler wollen wir zusätzliche Mandanten in wichtigen Ballungsräumen Deutschlands gewinnen und attraktive Regio-Vermarktungsportfolios aufbauen.“

Über Urban Media:

In der Tagesspiegel-Digitaltochter Urban Media GmbH sind die digitalen Vermarktungsaktivitäten der Tagesspiegel-Gruppe gebündelt. Mit einer Gesamtreichweite von über 9,34 Mio. Unique User (AGOF digital facts 2016-12, Einzelmonat, Gesamtbevölkerung ab 14 J.) und eine Gesamtreichweite von 127 Mio. PIs (IVW 2016/12) zählt das Netzwerk mit zu den wichtigen Online-Vermarktern in Deutschland. Urban Media ist Mitglied der AGOF. Das Portfolio umfasst hochkarätige Medienbrands Online und Mobile in den Bereichen Politik, News und Kultur: Websites wie Tagesspiegel.de, PNN.de, Cicero.de, monopol-magazin.de und weltkunst.de informieren Entscheider über alle aktuellen und relevanten Themen. Zum Portfolio gehören außerdem Doodle.de, bvg.de, berlin-airport.de und wg-gesucht.de.

www.urban-media.com