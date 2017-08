Wenn Christoph Bosbach an einem stressigen Donnerstag von der Arbeit kommt, wechselt er die Kleidung, streift weiße Handschuhe über und bindet sich den weißen Schurz um die Hüften. „Dann kommt etwas, von dem ich seit 20 Jahren jede Silbe kenne.“ Und wovon er keine Silbe verraten kann. Das Ritual der Freimaurer. Seine Wahrnehmung verändere sich, in der Stille des Versammlungsortes, bei einer brennenden Kerze. Er komme runter. Die Besuche in der Loge „haben einen Rosenkranz-Effekt“, geradezu läuternd. Sie machten ihn auch im Alltag zu einem anderen Menschen.

Christoph Bosbach ist der oberste Freimaurer der Bundesrepublik, Großmeister der Vereinigten Großlogen von Deutschland. Er sagt: „Ich, Christoph, habe als Erstes gelernt: Wenn ich mich über jemanden ärgere, frage ich mich: Was habe ich selbst dazu beigetragen?“ Erst, wenn nach der Selbstbefragung noch etwas übrig bleibe, konfrontiere er den anderen. „In einer Gemeinschaft, in der jeder andere genauso denkt, ist es fast ausgeschlossen, dass Sie sich streiten.“ Und dann sagt er: „Wir haben alle keine Angst vor dem Tod.“

„Ich bin Polizist und Freimaurer“

Wie bitte? 15000 deutsche Freimaurer, geschätzte 6,8 Millionen weltweit, und jeder einzelne ohne Angst vorm Tod?

Dass man mit Bosbach an einem Dienstagmittag im Juli 2017 im stillen, grünen Erker der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland in Berlin-Dahlem so offen sprechen kann, hat damit zu tun, dass die Freimaurer in diesem Jahr 300 Jahre alt werden. Zugleich stehen sie vor der vielleicht größten Umwälzung ihrer Geschichte. Denn sie haben das mit der Geheimhaltung so ernst genommen, dass sie sich fast totgeschwiegen haben.

So gravierend ist die Lage, dass ausgerechnet die verschwiegenen Freimaurer für das kommende Jahr zum ersten Mal über eine Plakatkampagne nachdenken. Überraschende Motive schweben ihnen vor: „Ich bin Polizist und Freimaurer.“ Schon jetzt existiert eine elegante, moderne Webseite. Die Protestbriefe der 80-jährigen Mitglieder gingen handschriftlich ein.

15000 Mitglieder im Land, verteilt auf 500 Logen, „das ist einfach zu wenig“, sagt Bosbach. Vor dem zweiten Weltkrieg gab es ...

