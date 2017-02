Gäbe es so etwas wie einen Prototypen des antifaschistischen Rentners, dann wäre es Klaus Baltruschat. Ein knubbelig-knorriger Mann, der gern lacht, aber auch mit lauter Stimme darüber wettert, dass die NPD schon wieder nicht verboten wurde. „Nazis gehören in Deutschland dazu, so einfach ist das!“

Klaus Baltruschat ist mit seinen 82 Jahren immer noch dabei, wenn es auf der Straße „ gegen Nazis geht“, oder bei der alljährlichen Demo zum Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Ehefrau Käthe, auch 82, hat etwas Probleme mit den Augen, doch sie zieht bei ihm untergehakt mit.

Vom Wohnzimmer aus zeigen die Baltruschats auf den Balkon, wo ein Tannenbäumchen steht. Auf seiner Spitze thront ein roter Plastikstern. „Den haben wir 1980 aus Moskau mitgebracht, aus dem Kaufhaus Gum“, sagt Käthe Baltruschat. Für das Ehepaar ist der Stern ein Symbol ihres Lebens.

Sozialisten sind sie, Anfang der 50er Jahre waren sie in die SED eingetreten. Und Mitglieder der Partei, die sich seit dem Ende der DDR mehrmals gehäutet hat und sich heute „Die Linke“ nennt, sind sie immer noch. Die Baltruschats wirken unerschütterlich. Wären da nicht die Schmerzen, die Ehemann Klaus nicht los wird. „Das ist das Merkwürdige, es tut ständig weh am rechten Unterarm.“ Klaus Baltruschat hebt den Ärmel, die untere Hälfte hängt schlaff herunter. „Das ist der Phantomschmerz, das habe ich lebenslänglich.“ Der Unterarm ist weg. Genauso wie der kleine Finger an der rechten Hand. „Da tut’s weh, als wenn ich eine Warze hätte, aber die ist ja gar nicht da.“

Es ist der Morgen des 19. Februar 1997. Klaus Baltruschat steht in seiner Buchhandlung im alten Dorfkern von Marzahn. Plötzlich bemerkt er hinter sich einen Schatten. Baltruschat dreht sich um, da kracht ein Schuss. Ein Mann in Schwarz, das Gesicht maskiert, feuert mit einem Pumpgun-ähnlichen Gewehr. In den Patronen ist Streumunition. Baltruschat wird schwer getroffen, er schreit, fällt um. Der Maskierte verschwindet. Gesagt hat er nichts. So beginnt vor 20 Jahren ein Amoklauf, der Deutschland schockte wie kaum ein Verbrechen zuvor seit der Wiedervereinigung.

Schmerzhaft. Käthe und Klaus Baltruschat leben mit den Folgen der Tat. Foto: picture-alliance / dpa

Der Täter ist Kay Diesner, Neonazi, einer der vielen radikalisierten Jungmachos Ost. Die Schüsse in Marzahn sind der Auftakt zu weiteren Verbrechen bis hin zum Mord an einem Polizisten. Heute erscheint der Amoklauf wie ein Vorspiel zu den Anschlägen der Terrorzelle NSU. Fast genau ein Jahr nach dem Attentat in Berlin, Diesner wird damals von der rechten Szene als Held gefeiert, tauchen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe unter. Der NSU, im Jahr 2011 aufgeflogen, beschäftigt das Land bis heute. Der Fall Diesner hingegen scheint weitgehend vergessen. Doch vorbei ist er nicht. Gerade beginnt ein neues Kapitel, vor dem sich die Opfer immer gefürchtet haben: Kay Diesner ist nach fast 19 Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden.

Nach dem Anschlag wussten die Sicherheitsbehörden zunächst ...

Den vollständigen Text lesen Sie hier für nur 45 Cent im digitalen Kiosk Blendle