Es ist ein später Novemberabend im vergangenen Jahr, als der wütende Onkel anruft, seine 19 Jahre alte Nichte „eine Hure“ nennt, die Eltern zu sprechen verlangt und ihnen Vorschläge unterbreitet, wie nun, nachdem diese Fotos von ihr im Umlauf sind, zu verfahren sei. Es sind Vorschläge der Art, dass sie am folgenden Tag Eingang in die Formularbögen eines Berliner Polizeireviers finden. An der Stelle, wo von den Beamten das „Delikt“ einzutragen ist, steht handschriftlich: „Bedrohung im Namen der Ehre“.

Die Nichte, so schildert sie es, sollte umgebracht werden. Aus Berlin habe sie von der Mutter verschleppt werden sollen, nach Tschetschenien, dorthin, woher die Familie stammt, um dann durch die Hand des ebenfalls aus dem Ausland angereisten Onkels zu sterben.

Sie sagt: „Wenn ich meinen Namen und mein Aussehen nicht ändere, dann finden sie mich.“ Sie sagt das in einer Stadt, in der sie mittlerweile lebt und die nicht Berlin ist, weit genug weg, um der Familie nicht mehr über den Weg zu laufen. Wenn man sie treffen will, dann unter der Bedingung, ihren Namen und manches andere mehr nicht preiszugeben. Auch einige Daten und Details wurden zu ihrem Schutz verändert. Doch reden will sie. Im russischsprachigen Online-Portal „Meduza“ wurde ihre Geschichte veröffentlicht. Die junge Frau, die also nur hier Madina heißt, ist entkommen. In Sicherheit ist sie nicht.

Die Polizei hat Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen. Foto: TSP

Als Madina ihr Elternhaus verließ, hörte ihr „Fall“ auf, eine Familienangelegenheit zu sein und wurde zu einem der tschetschenischen Gemeinschaft. Nun, so sagt Madina, sei es die Pflicht eines jeden tschetschenischen Mannes, sie zu finden und zu bestrafen. Eine Art Verhaltenskodex, sagt sie. Und Männer, die dieser Pflicht tatsächlich nachzukommen gedenken, gibt es auch in Berlin.

In Deutschland lebende Tschetschenen berichten übereinstimmend von einer Berliner Schlägergruppe. Sie vereine möglicherweise bis zu 100 Männer, die bewaffnet sein sollen und angeführt werden von Leuten mit Kriegserfahrungen.

In der tschetschenischen Community verbreitet sich seit Mai über Whatsapp ein Video, das der Gruppe zugeschrieben wird. Darin heißt es: „Hier in Europa tun einige tschetschenische Frauen – und Männer, die wie Frauen aussehen – unaussprechbare Dinge.“ Falls man die Gelegenheit dazu habe, „werden wir sie maßregeln“. Sie laufen durch die Straßen, sprechen tschetschenische Frauen an, im besten Fall gibt es nur eine Zurechtweisung. „Du siehst wie eine Schlampe aus“, ist dann zu hören. Madina sagt, sie habe das schon erlebt. Lippenstift reiche.

Unaussprechbares. Maßregeln. Wofür?

Als an jenem Novemberabend das Telefon ...

