Das ist ihr Moment. Wenn sie im Eurofighter aus dem Hangar rollt, weiß, gleich geht es los. Sie die Kräfte der Maschine spürt, die zigtausende PS starke Hochleistungswaffe, dann fühlt Nicola Baumann, dass es das alles wert war. „Der Moment, wenn du in den Sitz gepresst wirst und startest, das ist eines der besten Gefühle überhaupt“, sagt die Pilotin. Sie steht vor einem Hangar im Fliegerhorst, die Hand vor der Sonne schützend über die Augenbrauen gehoben. Baumann, schwarze Haare, streng zum Zopf nach hinten gebunden, wache Augen, die dem dunkelgrünen Kampffliegeranzug die Strenge nehmen, ist eine von drei Frauen in Deutschland, die den Eurofighter fliegen können. Aber das ist ihr nicht genug. Mit 31 Jahren und nach 1700 Flugstunden will sie ihn gegen eine Rakete eintauschen. „Das Ziel war immer der Weltraum.“ Und in Nörvenich, dem ältesten Fliegerhorst der deutschen Luftwaffe, lacht schon längst niemand mehr, wenn Frau Hauptmann so was sagt.

Die Gemeinde Nörvenich sieht früh am Morgen nicht so aus, als wollten jene, die hier leben, sonderlich hoch hinaus. Ein paar Bauernhöfe, verlassene Feldwege und einige Landstraßen, die mehr Autos durch- und weg- als herbringen. Nicola Baumann ist eine der wenigen, die in die andere Richtung fahren. Jeden Tag rund 30 Kilometer von Köln bis zu ihrem Arbeitsplatz. Die Bundeswehr ist noch immer klar in Männerhand, in den Cockpits herrscht Testosteronüberschuss. Doch Baumann hat sich behauptet, ganz nebenbei, wie es scheint. „Das ist ein ganz normaler Job, ich komme morgens hierher, abends fahre ich nach Hause.“ Frau Hauptmann Baumann wird in Nörvenich von allen nur Nicola gerufen, niemand müsse vor ihr salutieren oder strammstehen. Alle im Fliegerhorst duzen sich.

Harte Schule. Nicola Baumann in Montur. Vooren

Am strengsten ist Nicola Baumann vermutlich mit sich selbst. Jede Bewegung sitzt, jeder Satz wirkt durchdacht. Ein Schritt nach dem anderen. Im Alltag ist das mühsam, auf ihrem Weg ins All ein großer Vorteil und im Cockpit lebensnotwendig. Ein Leben in ständiger Disziplin, das ist der Preis, den Baumann zahlt. Sie setzt auf ihre Hartnäckigkeit. „Ich hatte vor, die Esa so lange zu nerven, bis sie mich irgendwann einladen.“

In Europa wählt die European Space Agency Esa alle paar Jahre eine Gruppe potenzieller Raumfahrer aus, die auf Missionen geschickt werden. So haben es bisher elf Deutsche ins All geschafft, allesamt Männer. Baumann hatte schon begonnen, an ihrem Anschreiben zu feilen, um die Esa von ihren Qualitäten zu überzeugen, da ...

