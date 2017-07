Ihre Hände zittern, „Wir haben gewonnen“, schreit sie, mitten in die Küche hinein, ihre Kommandozentrale, den auf dem Tisch stehenden Kaffeetassen entgegen, den Wasserflaschen, den Plakaten mit dem Wort „Konstytucja“ – Verfassung – an der Wand, den übernächtigten Mitstreitern. „Hört ihr? Gewonnen!“, Lautstärke geht jetzt vor Schnelligkeit, denn ausgerechnet hier, in dieser Küche einer kleinen Wohnung im Warschauer Stadtzentrum, erfahren sie die Neuigkeit beinahe zuletzt.

Eben hatten sie noch palavert, nach der vorangegangenen Protestnacht über die nächste geredet, zwei Stunden lang, die Smartphones waren ausgeschaltet. Mehr als ein Dutzend Anrufe in Abwesenheit hatte Weronika Paszewska in dieser Zeit bekommen. Als sie endlich anfängt zurückzurufen, hat sie einen Journalisten am Apparat. Was sie denn davon halten würde, will der wissen. „Wovon?“, fragt sie zurück. „Na, vom Veto.“

Paszewska braucht einen Moment. Dann schreit sie: „Wir haben es geschafft! Wir, die Bürger!“ Sie sind wieder hellwach, die 33 Jahre alte Paszewska und all die anderen Mittzwanziger und Mittdreißiger in der Küche, die maßgeblichen Anteil daran haben, dass ein schläfrig wirkendes polnisches Volk aufgewacht zu sein scheint.

Es ist Montagvormittag, nicht weit entfernt von der Küche hat Polens Präsident Andrzej Duda gerade angekündigt, gegen zwei von drei Gesetzentwürfen der Regierung Einspruch zu erheben. Zwei Einsprüche gegen drei Regierungsvorhaben zur Justizreform in Polen, die in der Nacht zum Samstag die letzte parlamentarische Hürde nahmen.

Die Gesetze sollten es der Regierung ermöglichen, über die Besetzung von Richterposten mitzubestimmen und ihren Einfluss auf die Gerichte auszubauen. Auch auf das Oberste Gericht in Polen, das im August darüber befinden wollte, ob Verfahren gegen zwei hochrangige – und vom Präsidenten begnadigte – Politiker der Regierungspartei PiS wieder aufgenommen werden sollen.

Das Oberste Gericht ist nicht nur die höchste Instanz der allgemeinen Gerichtsbarkeit, sondern auch diejenige Institution, die Wahlergebnisse überprüft und bestätigt. Polens Regierung hätte dadurch die Möglichkeit gehabt, ihr nicht genehme Wahlen als ungültig zu erklären. Ihr bisheriges Verhalten zeigt, dass dieses Szenario durchaus möglich ist.

Das nun das Veto kam, beruhigt die EU-Kommission nur mäßig. Am Mittwoch hat sie ...

