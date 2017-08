Es geschieht in der Nacht vor dem ersten Gipfeltag, am nordwestlichen Rand des Schanzenviertels. Die Demonstration „Welcome to hell“ steckt auf ihren letzten Metern fest. Der Zielpunkt, das besetzte Autonomenzentrum Rote Flora, ist schon in Sichtweite, davor noch eine Unterführung, und direkt davor: eine Hundertschaft behelmter Polizisten und zwei Wasserwerfer. Über Lautsprecher verkündet die Staatsmacht, dass hier kein Durchkommen sei, der Aufzug nun aufgelöst. Aus dem Lautsprecher der Demonstranten erwidert eine wütende Frauenstimme, das komme ja überhaupt nicht infrage. Man lasse sich den Weg zur Roten Flora nicht verbieten, die Polizei habe heute schon genug eskaliert! Die erste Flasche fliegt, dann spritzen Wasserwerfer, Polizisten holen mit Schlagstöcken aus, noch mehr Flaschen fliegen.

Zwei dieser leeren Glasflaschen soll Peike S., 21, aus den Niederlanden geworfen haben. Sieben Wochen später, am gestrigen Montagvormittag, muss er sich deswegen in Saal 300 des Hamburger Amtsgerichts verantworten. Seit seiner Festnahme sitzt Peike S. in Untersuchungshaft. Er ist der erste mutmaßliche Randalierer, dem nach dem G-20-Gipfel der Prozess gemacht wird. Mindestens 108 weitere sollen folgen, so viele Ermittlungsverfahren hat die Hamburger Staatsanwaltschaft bis jetzt eröffnet. Das ist wenig im Vergleich zu den mehr als 2000 Straftaten, die die Sonderkommission „Schwarzer Block“ gezählt hat. Die meisten Randalierer sind unerkannt entkommen. Und auch bei den Geschnappten ist oft fraglich, ob die Beweise ausreichen.

Der Mann, der zwei leere Glasflaschen geworfen und damit einen Polizisten getroffen haben soll, einmal am Helm, einmal am Bein, schweigt vor Gericht. Dafür spricht der Polizist. Er sagt, er habe kurz einen Schmerz verspürt, sei jedoch nicht verletzt worden. Also stürmte er los und nahm den Werfer fest. Der habe sich am Boden zur „Embryonalstellung“ verkrümmt und so der Festnahme widersetzt. Klarer Fall, urteilt das Gericht: schwerer Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung, besonders schwerer Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Macht eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten. Der Staatsanwalt hat weniger gefordert.

Der Kampf um die Deutungshoheit tobt

Tatsächlich geht es in Hamburg gerade um mehr als die juristische Aufarbeitung von Randale. Seit jenem Wochenende im Juli wird über die Deutungshoheit darüber gestritten, wer während dieses Ausnahmezustands gut und wer böse war, welche Seite Schuld, wer das ganze Desaster zu verantworten hat. Es geht um Karrieren, die des Polizeichefs und auch des Ersten Bürgermeisters. Und es geht um das Fortbestehen der Roten Flora – plus darum, was eine Räumung mit einem ganzen Stadtteil anrichten könnte. Wie viel Straßenkampf dann erst droht.

Was war bei G 20 und was nicht? Um ihr Narrativ der Geschichte durchzusetzen, schreckt keine Seite davor zurück, die Wahrheit zu verdrehen.

Einer, der linke Proteste seit Jahren beobachtet und vor Eskalation beim Gipfel gewarnt hatte, ist Wolfgang Kraushaar. Er ist Politologe und zählt zu Deutschlands renommiertesten Protestforschern. Sein Büro liegt im bürgerlichen Stadtteil Rotherbaum in Alsternähe. „Bei diesem Gipfel gab es nur Verlierer“, sagt er. Allerhöchstens könne man überlegen, wer von den Verlierern am meisten verloren habe. Das sei für ihn Olaf Scholz, der Erste Bürgermeister...

Den vollständigen Text lesen Sie für 45 Cent im Online-Kiosk Blendle.