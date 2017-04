Wenn Claus Peymann in diesen Wochen seinen Abschied als Intendant des Berliner Ensembles zelebriert, dann vereinen sich Wehmut und Hochmut, Triumph und Scheitern. Oder auch: Dichtung, Legende und Wahrheit.

„Manchmal komme ich mir schon so vor, als inszenierte ich mein eigenes Begräbnis“, scherzt Peymann und meint es ernst. Der Fall, bereits dieses Wort ist doppeldeutig, mischt Trauer- und Lustspiel. Weil Peymann seit irdischen Ewigkeiten, seit seinen Direktionen in Stuttgart, Bochum, am Wiener Burgtheater und die letzten 18 Jahre am BE in ganz Deutschland der berühmteste Bühnenchef der Welt ist, gerät das Abschiedsdrama auch zur theatergöttlichen Komödie. Im Unterschied zum Vorbild bei Dante erscheint nur ungewiss, ob der Weg jetzt von der Hölle in den Himmel führt oder in die umgekehrte Richtung.

Peymann selbst, der sich ein großes „Glückskind“ nennt, er gesteht in den plötzlich aufflackernden Momenten der Anfechtung ein, „in ein dunkles Loch zu schauen“. Dennoch begegnet dem Besucher bei ihm als Erstes ein himmlischer Wink. Im Intendantenzimmer im Obergeschoss des Berliner Ensembles stehen gleich beim Eingang ein paar Bilder am Boden. Bühnenskizzen – und hinter Glas eine gerahmte Titelseite der „BZ“ vom März, versehen mit einem Trauerflor und der Schlagzeile „Grüß Knut, kleiner Fritz!“. Ein rührender Eisbärendienst.

"Wo ich sitze, sitzt die Macht!"

Mit dem Eintritt in Peymanns inneres Reich beginnt auf Anhieb ein Stück Theater. Und Geschichte. Peymann fragt, „wo möchten Sie sitzen?“ Im Raum verteilt erwarten einen sechs fein abgewetzte Ledersessel neben acht verchromten, zierlichen Stehleuchten im italienischen Design und dazwischen ein Sofa. Das dient Peymanns Powernap nach der Theaterprobe. Auf die Frage, wo er denn üblicherweise sitze, wählt der Besucher den Sessel ihm gegenüber. „Da sitzen Sie auf dem Opferstuhl“, sagt der Hausherr lächelnd, „denn wo ich sitze, sitzt die Macht! Sie sind offenbar kein Machtmensch. Aber alle Politiker, die hier waren, vom Bundespräsidenten bis zu Berliner Senatoren, haben, wenn ich ihnen den Vortritt lasse, immer meinen Sessel gewählt. Instinktiv.“

So wird das Treffen auch zum Spiel. Peymann springt wieder auf und macht nun andere Regiehelden nach. Er trippelt in den Raum wie der schon sehr alte, bereits halb erblindete George Tabori, der noch Bertolt Brecht kannte und Peymanns Berliner Intendanz mit einem eigenen Stück über den Ahnherrn des BE eröffnet hatte. ...

