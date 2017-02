Als Prince im April vergangenen Jahres plötzlich starb, war das dem Berliner Forschungszentrum Matheon eine öffentliche Erklärung wert. Der Popstar könnte noch leben, lautete die Botschaft der Mathematiker. Was sich nicht jedem erschloss. Prince war ja nicht an einer Zahl gestorben.

Sondern an einer hohen Dosis des Schmerzmittels Fentanyl. Es zählt zur Familie der Opiode und ist mit Morphin vergleichbar, seine Nebenwirkungen sind verheerend. Am Berliner Zuse-Institut kennt man die Gefährlichkeit des Stoffs genau. Vielleicht besser als sonstwo auf der Welt. Denn es ist der Mathematiker Marcus Weber mit seiner Forschungsgruppe gewesen, der sich vor mehr als zehn Jahren daran machte, Fentanyl von seinen verheerenden Nebenwirkungen zu befreien. Prince’ Tod hatte plötzlich sehr viel mit Berlin und dessen Aufstieg zur Mathematikhauptstadt zu tun.

Der hiesige Mathe-Boom unterscheidet sich sehr von dem, was in Bonn passiert, der Hochburg der theoretischen Rechenkunst. Berlin denkt praktischer. Nirgendwo sonst in der Welt arbeiten mathematische Institutionen so eng zusammen. Die Entwicklung begann Ende der 90er Jahre mit der Gründung des Matheons, um Mathematik für Schlüsseltechnologien zu machen. Später kamen weitere Zentren hinzu, unter anderem die weltweit einmalige Berlin Mathematical School, ein Graduiertenkolleg, bei dem ebenfalls alle drei großen Berliner Universitäten zusammenarbeiten und die besten Mathematiker Deutschlands und der Welt anziehen.

Selbst in Zeiten, in denen die Universitätspräsidenten nicht gut miteinander auskamen, standen die Mathematiker unbesehen ihrer Herkunft in regem Austausch. Besondere Leistungen werden in der angewandten Mathematik erbracht. Die fantastischen Bilderwelten aus „Harry Potter“, „Matrix“ oder „Spiderman“ wurden in Berlin errechnet. Wie überhaupt hier die Mathematik die höchste, schöpferische Entwicklungsstufe erklommen hat: den Aufbau neuer Welten.

Eine simplere Sprache der Algorithmen

An einem sonnigen Morgen sitzt Mira Schedensack, eine zierliche junge Frau von 30 Jahren, an ihrem Computer, einen Haufen beschriebener Zettel vor sich verteilt, und genießt einen ihrer letzten Berliner Tage. Das Jahr, in dem sie an der Fakultät der Humboldt-Universität in Adlershof als Gastdozentin angestellt war, um Vorlesungen zu halten und ihre hier begonnene Arbeit weiterzutreiben, geht zu Ende. Sie wird nach Augsburg gehen. Die Bürotür hat sie offen gelassen.

Mira Schedensacks Doktorarbeit sei vier Doktortitel und eine Habilitation wert, hieß es seitens der Gutachter. Dabei hatte der Doktorvater ihr zunächst abgeraten, sich mit dem Thema der numerischen Annäherung zu beschäftigen, bei dem es seit Jahrzehnten keine bahnbrechenden Neuerungen mehr gegeben hatte. Doch Schedensack hatte da so eine Idee. Sie spricht darüber, als amüsierte sie ihre eigene Verwegenheit selbst am meisten.

Sie hat, banal ausgedrückt, getan, wonach alle Mathematiker streben: Vereinfachung. Die schlanke Lösung. So wie sie die Dinge dachte und anpackte, ertranken Computermodelle nicht mehr in Parametern, sondern erhielten Auftrieb, durch eine simplere Sprache der Algorithmen. Es ist dieser Optimierungseffekt, dem sich Berlins Renommee ...

