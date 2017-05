Irgendwo in einem Hinterzimmer klimpert ein Klavier. Vorn, im Raum vor dem großen Aufnahmestudio, hocken ein paar Techniker und Musiker mit Fast Food und Pappbechern beim Mittagessen. Und nebenan schiebt sich Bill McDermott die blaue Baseball-Kappe aus der Stirn und lässt sich auf einen Stuhl vor einem riesigen Mischpult fallen. Im Omnisound-Studio von Nashville, wo die Wände mit gerahmten, goldenen Schallplatten vollgehängt sind, wartet McDermott auf eine Sängerin, die davon träumt, die nächste Taylor Swift zu werden. „Die Dinge laufen so gut wie noch nie“, sagt er.

Das Geschäft gedeiht in Nashville, dem Herz der US-Country-Musik.

Auch weltanschaulich scheint die Szene wieder bei sich zu sein. McDermott jedenfalls sagt, bei Gesprächen mit seinen Kollegen hört er viel Zustimmung zur neuen Regierung des Landes, zur Politik des Präsidenten. „Ich kann jetzt schon spüren, dass alles wieder in die Spur kommt“, sagt er. Barack Obama habe die USA schwach aussehen lassen in der Welt, das sei mit Donald Trump nun anders. „Die Leute, mit denen ich den ganzen Tag zusammen bin, fanden den Raketenangriff in Syrien große Klasse“, sagt er.

Doch das ist nur eine Seite der Medaille. Der Präsident sorgt in Nashville auch dafür, dass sich einige Country-Musiker auf den Widerspruchsgeist ihrer Musik besinnen. Besonders harmonisch geht es nicht zu.

Country – war das nicht immer die Musik der konservativen Hinterwäldler, die Trump im November ins Weiße Haus brachten? Im Radio und in der Gegend rund um Nashville ist die Welt dieser Musik tatsächlich noch in Ordnung. Lieder über kaltes Bier, Frauen, Autos und lange, einsame Stunden am Steuer bestimmen das Rundfunkprogramm, riesige Schilder an der Autobahn werben für Waffenläden und Schießstände. Hier und da weht die Südstaaten-Fahne an einem Mast. Musikproduzent McDermott trägt Cowboystiefel bei der Arbeit.

„Künstler sind auch dazu da, die Leute ein wenig aufzurütteln“

Als Trump im Januar in Washington seine Amtseinführung feierte, sang Country-Sänger Lee Greenwood vor dem Lincoln-Denkmal einen Hit, den Trump begeistert mitsang.

Ich bin stolz, Amerikaner zu sein/

Zumindest kann ich frei sein/

Nie werde ich die Männer vergessen/

Die starben und mir dieses Recht gaben

Außer Greenwood waren nicht viele Country-Stars bereit, für Trump zu singen. Greenwoods Kollegen winkten genauso ab wie die großen Namen aus der Welt des Pop.

Zur anderen Seite gehört auch eine Musikerin, die auf Twitter schreibt, als Amerikanerin unter Trump fühle sie sich wie ein Kind gewalttätiger Eltern: „Kein Ausweg, in ständiger Angst und Verwirrung, auf die nächste Katastrophe wartend.“

Eine andere sang ein Schmählied auf den Präsidenten.

Ein dritter kann mit republikanischen Staatsoberhäuptern ganz grundsätzlich wenig anfangen.

Gretchen Peters lebt seit mehr als 30 Jahren in Nashville, sie ist eine angesehene Künstlerin und Mitglied in der „Nashville Songwriters Hall of Fame“. „Künstler sind auch dazu da, die Leute ein wenig aufzurütteln“, sagt sie.

Der Mann im Weißen Haus hat eine alte, vielleicht lange übersehene Tradition des Country wiedererweckt, Peters sieht ihre eigene, öffentliche Trump-Kritik als ...

