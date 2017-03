Nach dem Überfall auf eine Bank in Duisburg spricht die Polizei von einer "Großlage". "Wir gehen inzwischen davon aus, dass vermutlich eine bewaffnete Person und zwei weitere Personen im Gebäude sind", sagte ein Sprecher am Vormittag der "Rheinischen Post". Es handele sich vermutlich um Mitarbeiter der Sparkasse, einen Mann und eine Frau. Eine mutmaßliche Geisel konnte das Gebäude bereits verlassen. Das der Mann eine Waffe hat, habe ein Zeuge gesehen, berichtet ein Polizeisprecher. Gegen Mittag wurden zwei Personen an einer Bäckerei nahe des Tatorts festgenommen, auf die eine Täterbeschreibung passt, welche die Frau abgegeben hatte, die aus der Filiale entkommen war. Es wird nun geklärt, ob die Männer tatsächlich an der Tat beteiligt waren. Wie viele Personen genau noch in dem Gebäude bedroht werden, sei nicht klar, sagte eine Pressesprecherin der Deutschen Presseagentur.

„Alle zur Verfügung stehenden Kräfte werden alarmiert und hingeschickt“, sagte eine Sprecherin. Einsatzkräfte aus Duisburg und Essen würden zusammengezogen. Der Bereich um die Sparkasse im linksrheinischen Duisburger Stadtteil Rumeln-Kaldenhausen wurde weiträumig abgesperrt, Scharfschützen machen sich bereit.

"Wir gehen von einem bewaffneten Täter aus, der sich in den Räumen der Sparkasse aufhält", sagte ein Sprecher der Essener Polizei am Vormittag. "Wir prüfen derzeit, ob sich auch noch Mitarbeiter der Sparkasse in dem Gebäude befinden", sagte der Sprecher. Die überfallene Sparkasse liegt im Duisburger Stadtteil Rumeln-Kaldenhausen. (mit AFP)