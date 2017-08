Bei dem starken Erdbeben in der chinesischen Provinz Sichuan sind offenbar Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die Behörden sprachen am Dienstag von möglicherweise bis zu hundert Toten und von tausenden Verletzten. Mehr als 130.000 Häuser könnten beschädigt worden sein, teilte die chinesische Katastrophenmanagement-Behörde nach einer vorläufigen Bewertung der Lage mit. Das Beben ereignete sich in einer abgelegenen Region der Provinz Sichuan.

Die nationalen Behörden riefen als Reaktion auf das Beben der Stärke 7 die höchste Alarmstufe aus. Häuser stürzten ein. Wegen der Stärke der Erdstöße, die bis ins mehr als 1500 Kilometer entfernte Peking zu spüren waren, könnte die Zahl der Opfer noch steigen. Mehr als 600 Feuerwehrleute und Soldaten wurden nach ersten Angaben mit Suchhunden entsandt. Das Epizentrum lag in der Gegend des Kreises Jiuzhaigou nördlich der Provinzhauptstadt Chengdu.

Im Jahr 2008 waren bei einem Erdbeben in der Region bereits 87.000 Menschen getötet worden. AFP/ dpa