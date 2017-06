Wegen des verdächtigen Verhaltens von drei Flugpassagieren hat eine Maschine der Fluggesellschaft Easyjet für Sicherheitskontrollen unplanmäßig auf dem Flughafen Köln-Bonn gestoppt. Sprengmittel wurden in dem am Samstagabend gelandeten Flugzeug aber nicht gefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Die drei vorläufig festgenommenen Männer befanden sich aber zunächst weiter in Polizeigewahrsam.

Der Flugkapitän hatte sich zu der Landung in Köln entschlossen, nachdem ihm von verdächtigen Gesprächen der drei Männer im Alter von 31, 38 und 48 Jahren berichtet worden war. Die Fluggesellschaft sprach von einer "Vorsichtsmaßnahme". Zeugen berichteten laut Polizei, dass sich die Männer über "terroristische Inhalte" unterhalten hätten. Der Flieger mit rund 150 Passagieren befand sich auf dem Weg vom slowenischen Ljubljana nach London. Am frühen Sonntagmorgen gab die Polizei das Flugzeug nach Durchsuchungen wieder frei.

Die Vernehmungen der drei Verdächtigen waren am Sonntag zunächst noch nicht abgeschlossen. Es seien auch noch nicht alle beschlagnahmten Gegenstände ausgewertet worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Behörden verwiesen zugleich darauf, dass gegen die drei Männer in Deutschland keine "staatsschutzrelevanten Erkenntnisse" vorlägen. Die Polizei befragte auch die Besatzungsmitglieder und 17 weitere Fluggäste zu dem Vorfall.

Einer der drei Festgenommenen hatte im Passagierbereich einen Rucksack dabei, der kontrolliert gesprengt wurde. Ein Entschärfer der Bundespolizei hatte darin den Angaben zufolge unter anderem Verkabelungen festgestellt. Zeugen hätten zudem bei den Männern ein Buch mit einem aufgedruckten Präzionsgewehr gesehen. Genauere Angaben machten die Behörden nicht.

Bei der Evakuierung der Maschine über Notrutschen verletzten sich am Samstagabend mehrere Menschen leicht. Eine Frau musste ambulant in einer Klinik behandelt werden. Der Flugbetrieb an dem Airport war laut Polizei aufgrund der Landung der Easyjet-Maschine und der Sicherheitsmaßnahmen für mehrere Stunden "massiv beeinträchtigt". (AFP)