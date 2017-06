Wie sie gucken, die Kinder. So intensiv. Merkwürdig selbstbewusst, fremd. Sie leben an der Front, inmitten von Armut und Bomben, in Flüchtlingslagern und von der Industrie verseuchten Gebieten. Und spielen. Vor der, auch für die Kamera eines Künstlers und Aktivisten, der nie vorhatte, Fotograf zu werden, für den die Fotografie nur ein Medium ist. Ein großer Unbekannter namens Mark Neville.

Am Anfang war der Trotz. Da hatte er an den besten Kunsthochschulen studiert, in London und Amsterdam, hatte Lichtinstallationen, Gemälde, Skulpturen, Experimentalfilme geschaffen. Nur wollte sie keiner zeigen. Mit Mitte 30 beschloss er frustriert, seine Arbeit in die eigene Hand zu nehmen. Sich ein Publikum jenseits des Kunstbetriebs zu schaffen, seine Rolle als Künstler neu zu definieren und eine andere Art der sozialdokumentarischen Fotografie zu entwickeln. Denn am Anfang stand auch Ärger: über Magnum-Fotografen, die kurz in ein Krisengebiet flogen und wieder raus und dann Hochglanzbücher für die Couchtische der gebildeten Mittelschicht produzierten.

Es war ein radikaler Schritt. Neville nahm an einem Wettbewerb für öffentliche Kunst teil, zog für ein Jahr ins schottische Port Glasgow, porträtierte die Arbeiterstadt. Am Ende überreichten die Jungs der örtlichen Fußballmannschaft jedem der 8000 Einwohner persönlich ein Exemplar des Fotobandes. Sie sollten damit machen können, was sie wollten, es behalten, verkaufen oder, was einige taten, verbrennen.

Der Fotograf Mark Neville, 50, hat am Goldsmiths College in London und der Rijksacademie in Amsterdam Kunst studiert. Im Steidl Verlag erschien jetzt sein erstes allgemein käufliches Buch: „Fancy Pictures" (48 Euro). DIE AUSSTELLUNG „Displaced Ukranians", bis Ende Juni im ZOiS

Fotografie ist für ihn Kommunikation

Es gibt niemanden, der heute so arbeitet wie der Brite, so reduziert. Der sich wie er den größten Luxus erlaubt: Zeit. Zeit, Vertrauen zu entwickeln. Wochen- oder monatelang taucht er in das Leben einer Gemeinschaft ein, schafft politische Kunst jenseits der Sozialromantik. Neville will mit seiner Arbeit etwas erreichen, weshalb er sich oft mit Experten zusammentut. Sein Projekt „Child’s Play“ zum Beispiel, kürzlich im Londoner Foundling Museum zu sehen, wurde begleitet von einem Symposium.

In Afghanistan, in der Provinz Helmand, entdeckte Neville diesen Jungen am Weihnachtstag 2010. Süßigkeiten und Mütze hatte der... Foto: Mark Neville

Die Zahl der Kinder, die an Übergewicht und psychischen Problemen leiden, sagt Neville, sei in Großbritannien dramatisch gestiegen – während gleichzeitig die Zahl der Spielplätze immer stärker reduziert wurde. An Hunderte von Kommunen hat er den Katalog geschickt, zu dem ein Aktivist ein Manifest fürs Kinderspiel schrieb. Zurück kam so gut wie nichts.

Im Skype-Interview erzählt der 50-Jährige von den Zweifeln, die ihn immer wieder überkommen. Und von seinem jetzt bei Steidl erschienenen Buch, das seine Arbeit zum ersten Mal einem größeren internationalen Publikum zugänglich macht. Sein achtes Buch. Und das erste, das man in einer Buchhandlung kaufen kann.

Bei einer nächtlichen Patrouille in Afghanistan 2011 tauchten plötzlich die beiden Mädchen auf – wie aus dem Nichts. Foto: Mark Neville

„Fancy Pictures“ dokumentiert seine großen Projekte, samt den Reaktionen, auch der Betroffenen, darauf. „Fancy Pictures“ so hatte er seine zweite Langzeitstudie genannt, über Bauern auf einer schottischen Insel. „Schicke Bilder“, der Titel ist auch ein ironischer Gruß an eine bestimmte Art der Fotografie. Nevilles Arbeiten sind immer Kommentare zur Kunst und Kunstproduktion, zu Themen wie der Ethik der Repräsentation. Es war Zeit für das Buch, findet er, der, belesen in Philosophie und Theorie, eloquent über seine Arbeit redet, gern vor Publikum. Fotografie ist für ihn Kommunikation. Er will, dass über seine Ideen gesprochen wird.