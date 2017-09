Welche Grenzen würden Sie ziehen?

Der entscheidende Punkt ist für mich nicht, wie die Roboter aussehen, sondern ob sie ein Bewusstsein haben, ob sie leidensfähig sind. Deshalb bin ich forschungsethisch entschieden dagegen, Maschinen auch nur ansatzweise mit einem bewussten Selbstmodell, einem Ich-Gefühl, auszustatten. Ich weiß, das ist noch weit in der Zukunft. Aber wenn der erste Roboter Bürgerrechte fordert, ist es zu spät. Wenn man dann den Stecker zieht, könnte das Mord sein. Ich fordere ein Moratorium für synthetische Phänomenologie.

Also bräuchten wir mittelfristig so etwas wie einen globalen Ethikkodex für die Robotik.

Ja. Wobei völlig klar ist, dass die großen Player den ignorieren würden, so wie die USA heute den Internationalen Strafgerichtshof ignorieren. Besonders bemerkenswert finde ich, dass es bei den meisten Diskussionen, die heute schon zu dem Thema geführt werden, gar nicht um Ethik geht, sondern nur um Rechtssicherheit und Haftung.

Weil es sonst im Zweifelsfall teuer werden kann?

Richtig. Es ergeben sich ja wirklich eine Menge Fragen. Stellen Sie sich vor, ein Google-Auto fährt in einen Kreisel, dazu drei weitere selbstfahrende Autos und zwei normale. Dann läuft ein Hund auf die Straße. Die Autos erkennen, es wird einen Unfall geben, und müssen jetzt den geringsten Schaden ausrechnen. Was ist das Leben eines Tieres wert? Was ist das Leben eines Nicht-Google-Kunden wert? Was, wenn einer der Beteiligten ein Kind ist, oder schwanger? Zählt das doppelt? Und wie sieht das in muslimischen Ländern aus, in denen Frauen nur eingeschränkte Rechte besitzen? Ist dort die Zahl der überlebenden Männer wichtig? Was, wenn in dem anderen Auto Christen sitzen? Das ist ja das Schöne an der Robotik, dass wir bei all diesen Fragen nun endlich Farbe bekennen müssen. Die Künstliche Intelligenz konfrontiert uns auch mit uns selbst.

Der Philosoph Éric Sadin schrieb in der „Zeit“, Entscheidungsgewalt an Algorithmen abzutreten sei ein Angriff auf die Conditio humana.

Es ist tatsächlich ein historisch einmaliger Vorgang, dass wir Autonomie an Maschinen abtreten. Das tiefere Problem ist, dass jeder einzelne Schritt rational, sogar ethisch geboten sein könnte. Aber natürlich besteht die Gefahr, dass uns die Entwicklung entgleitet.

Mit welchen Folgen?

Ein besonderes Problem ist die militärische Robotik. Drohnen werden bald so schnell und intelligent sein, dass es nicht mehr sinnvoll ist, in einer Gefechtssituation noch einen Offizier zu fragen. Es beginnt ein Wettrüsten und irgendwann müssen die Systeme unabhängig aufeinander reagieren. Das haben wir ja jetzt schon bei Tradingsystemen an der Börse: 2010 gab es den Flash Crash, bei dem binnen Sekunden Milliardenverluste entstanden. Wer weiß, welche Verluste ein militärischer Flash Crash produzieren würde.

Die Horrorvision, Maschinen könnten uns eines Tages gefährlich werden, ist ein beliebtes Thema der Science-Fiction. Tatsächlich warnen inzwischen auch anerkannte Forscher wie Nick Bostrom von der Oxford-Universität vor einer nicht zu kontrollierenden Superintelligenz.

Natürlich kann man darüber spekulieren, ob wir nur die hässlichen biologischen Steigbügelhalter für eine neue Ebene der Evolution sind. Aber dass Roboter jetzt anfangen, selbstständig Fabriken zu bauen, und uns in Reservaten einsperren, halte ich für völlig absurd. Andererseits könnten tatsächlich neuartige Probleme auftauchen, wenn eine ethische Superintelligenz, die nur das Beste für uns will, zu dem Ergebnis kommt, es wäre für uns besser, nicht zu existieren, weil unser eigenes Leben überwiegend leidvoll ist. Das größere Problem derzeit ist aber sicher nicht, dass die bösen Maschinen uns überrennen, sondern dass diese Technologie neue Tore öffnet, uns fernzusteuern. Wenn Algorithmen anfangen, selbstständig Aktivitäten in sozialen Netzwerken oder Wege von Nachrichtenflüssen zu optimieren, dann könnten politische Prozesse manipuliert werden, ohne dass wir das merken.

Der Silicon-Valley-Entwickler Martin Ford befürchtet in „Der Aufstieg der Roboter“ vor allem wirtschaftliche Folgen.

Ja, es gibt Studien, die legen bis 2030 einen Wegfall von 47 Prozent der Jobs nahe. Die Superreichen und ihre Analysten nehmen dies durchaus ernst, weil sie sehen, dass die Einführung von Robotern sie noch reicher und die Armen noch ärmer machen wird. Und sie sehen auch, dass die Länder, die jetzt den Übergang in die Künstliche Intelligenz schaffen, diejenigen, denen das nicht gelingt, historisch endgültig abhängen werden. In der Vergangenheit hieß es stets ganz naiv: „Immer, wenn in der Geschichte der Menschheit neue Technologien entstanden, sind gleichzeitig auch neue Arbeitsplätze entstanden.“ Das könnte sich diesmal als frommer Wunsch entpuppen.

