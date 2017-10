Der US-Musiker Tom Petty soll einen schweren Herzinfarkt erlitten haben. Das berichten verschiedene US-amerikanische Medien, darunter CBS und das Boulevard-Medium tmz. Demnach wurde Petty in seinem Zuhause in Kalifornien bewusstlos aufgefunden. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. CBS und tmz meldeten zunächst den Tod des US-Musikers.

CBS aktualisierte die Berichterstattung jedoch später dahingehend, dass die Polizei von Los Angeles den Tod nicht bestätigen könne. Das LAPD teilte schließlich über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass keine Informationen über das Ableben Pettys vorlägen. Zudem entschuldigte sich die Polizei für versehentlich in Umlauf gebrachte Falschinformationen. CBS hatte sich zuvor auf eine namentlich nicht genannte Polizeiquelle berufen.

Das Portal tmz korrigierte ebenfalls erste Meldungen. Demnach soll Petty noch leben, aber den Tag wohl nicht überstehen. Auch läge der Familie eine Anordnung zum Verzicht auf wiederbelebende Maßnahmen vor.

Tom Petty wurde in den 1970er-Jahren durch die Gruppe "Tom Petty and the Heartbreakers" bekannt und feierte in diesem und dem Folgejahrzehnt seine größten Erfolge. (Tsp/ mja)