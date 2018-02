Abgas-Affäre : Staatsanwaltschaft durchsucht Audi-Werke

Im Dieselskandal bei der VW-Tochter Audi ist die Staatsanwaltschaft München erneut zur Razzia angerückt. Am Dienstag wurden Büro- und Geschäftsräume am Firmensitz in Ingolstadt und am Standort Neckarsulm überprüft.