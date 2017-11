Im Prozess gegen den insolventen Drogeriegründer Anton Schlecker hat das Landgericht Stuttgart eine zweijährige Bewährungsstrafe verhängt. Dem 73-Jährigen war schwerer Bankrott vorgeworfen worden, außerdem soll er trotz drohender Insolvenz seine Kinder mit Millionenbeträgen bedacht haben. Die Schlecker-Kinder Lars und Meike wurden zu Freiheitsstrafen verurteilt. Unter anderem wegen Insolvenzverschleppung und Betrugs sollen sie für zwei Jahre und neun Monate sowie für zwei Jahre und acht Monate in Haft, entschied das Gericht am Montag.



Fast sechs Jahre ist die Insolvenz der damals größten Drogeriekette Europas inzwischen her, seit März 2017 läuft in Stuttgart das Verfahren. Zwar haben die Richter den Niedergang des einst milliardenschweren Konzerns bis ins kleinste Detail durchleuchtet, haben Zahlenkolonnen, Grafiken und Kontoauszüge studiert, Gutachter und Zeugen angehört. Ex-Führungskräfte haben geschildert, wie autoritär Anton Schlecker über sein Milliardenimperium herrschte. Sie beschrieben aber auch, wie Schlecker darauf bestand, den Mitarbeitern noch Ende 2011 nicht nur pünktlich das Gehalt, sondern auch Weihnachtsgeld zu zahlen. Und wie er unbeirrt an den Fortbestand seines Lebenswerks geglaubt hat.

Unattraktive Mini-Filialen brachten den Niedergang

Über Stunden hinweg hat Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz dargelegt, wie die Rettung scheiterte - und warum. Wie Schlecker mit Tausenden unattraktiven Mini-Filialen mehr und mehr Kunden an die Konkurrenz verlor, wie das Geld für ein geplantes Umbaukonzept fehlte, wie ein potenzieller Käufer in letzter Sekunde absprang.

Und über allem schwebten immer die Bilder der „Schlecker-Frauen“, der Dramen, die sich abspielten, als in Folge der Insolvenz 2012 die Läden schlossen und Zehntausende ihren Job verloren.

Schlecker ist dafür verantwortlich, dafür schuldig sprechen kann man ihn aber nicht. Denn: Insolvenzverursachung ist kein Straftatbestand. Schleckers Anwalt Norbert Scharf hat das in seinem Schlussvortrag extra betont: „Es kann nicht darum gehen, den Unternehmer Anton Schlecker irgendwie für sein Scheitern zu bestrafen.“ Und ausnahmsweise waren Verteidigung und Staatsanwaltschaft da sogar mal einer Meinung.

Vier Millionen als "Schadenswiedergutmachung" bezahlt

Insgesamt gut 14 Millionen Euro haben die Schleckers an Geiwitz zurückgezahlt. Vier weiteren Millionen davon überwiesen sie freiwillig erst kurz vor Ende des Prozesses, als „Schadenswiedergutmachung“, wie Lars Schlecker es ausdrückte. Strafrechtlich von Bedeutung sind nach Ansicht der Staatsanwaltschaft etwa 23 Millionen Euro. Sie ergeben sich aus Verlusten aus überhöhten Stundensätzen für die Firma LDG von Meike und Lars Schlecker, mutmaßlich von Anton Schlecker aktiv beiseite geschafftem Geld sowie unrechtmäßigen Gewinnausschüttungen an die Kinder.

Betrachtet man den Fall nicht nur strafrechtlich, sind die Dimensionen anders. Gut 22.000 Gläubiger haben Forderungen angemeldet - über mehr als eine Milliarde Euro. Einige Hundert Millionen versucht Verwalter Geiwitz mit Kartellklagen gegen damalige Lieferanten einzutreiben. (mit AFP, dpa)