Berlin zieht die Wirtschaftskraft Deutschlands statistisch nach unten. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Anders als in den meisten europäischen Staaten, wo die Wirtschaftskraft der Hauptstadt das Bruttoinlandsprodukt des gesamten Landes in die Höhe treibt, wäre in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner um 0,2 Prozent höher, wenn Berlin herausgerechnet würde.

Berlin trägt gerade einmal mit 4 Prozent zum deutschen BIP bei. Ohne den Länderfinanzausgleich und die spezielle Hauptstadtförderung des Bundes würde die Bilanz Berlins beim Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner noch größer ausfallen.

Der deutsche Staat sei föderalistisch organisiert und habe viele verschiedene Wirtschaftszentren, oft auch im ländlichen Raum, wo zahlreiche erfolgreiche Mittelständler verwurzelt seien, heißt es in dem Bericht. In anderen europäischen Ländern sei nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Wirtschaftskraft oft stark auf die jeweilige Hauptstadt konzentriert.

Am deutlichsten habe sich dieser Effekt zuletzt in Griechenland gezeigt. Dort wäre das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner ohne die Zugkraft Athens im Jahr 2015 fast 20 Prozent geringer ausgefallen. In der Slowakei wäre es ohne die Hauptstadt Bratislava um 18 Prozent und in Frankreich ohne Paris um 14,8 Prozent niedriger gewesen. In Großbritannien wird fast jedes vierte Pfund des Bruttoinlandsprodukts in der Hauptstadt London verdient. Würde man die Metropole herausrechnen, fiele das britische BIP um 11,2 Prozent niedriger aus.

In einer ähnlichen Situation wie Deutschland ist nur noch Italien. Dort wäre die Wirtschaftskraft ohne Einbeziehung von Rom nur unwesentlich, konkret 1,6 Prozent, niedriger ausgefallen. Die Daten der Forscher beziehen sich auf das Jahr 2015.