Der Physiker Christian Thomsen bleibt Präsident der Technischen Universität Berlin. Er wurde am Mittwochnachmittag vom Erweiterten Akademischen Senat (EAS) der Universität mit deutlicher Mehrheit für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Von den 58 abgegebenen Stimmen erhielt er 43 Ja-Stimmen. 14 Gremienmitglieder stimmten mit Nein, Enthaltungen gab es nicht, eine Stimme war ungültig. Thomsen hatte keinen Gegenkandidaten, seine Wiederwahl galt im Vorfeld als sicher. Seine Amtszeit beläuft sich auf vier Jahre.

Ebenfalls wiedergewählt wurde Christine Ahrend, Vizepräsidentin für Forschung. Sie erhielt lediglich 39 Ja-Stimmen, 17 EAS-Mitglieder stimmten mit Nein, drei Stimmen waren ungültig.

Thomsen: Der TU "stehen goldene Jahre bevor"

Vor seiner Wahl hatte Thomsen eine kurze Bilanz seiner Amtszeit gezogen: „Wir haben die TU in toller Weise gestaltet“, sagte er. „Nach meiner Auffassung stehen ihr goldene Jahre bevor.“ Etwa 100 TU-Mitglieder waren neben den Mitglieder des EAS gekommen.

Einige nutzten die Gelegenheit zur Aussprache: „Sie haben eben von der Bedeutung der Wissenschaftsfreiheit gesprochen“, sagte der Studierendenvertreter Patrick Schubert. „Aber wo ist denn die Wissenschaftsfreiheit für die Studierenden?“. Thomsen habe vor vier Jahren versprochen, die Anwesenheitspflichten für die Studierenden zu lockern und mehr Freiheiten im Studium zu schaffen. Stattdessen gebe es jetzt noch mehr Restriktionen als vorher.

Fragen zur Lehre? Bitte an den Vizepräsidenten!

So dürften an Wiederholungsprüfungen nur noch Studierende teilnehmen, die schon an der ersten Prüfung teilgenommen haben. Thomsen erwiderte: „Die verbindliche Teilnahme ist nicht in meinem Sinne.“ Das Thema stehe im Präsidium auf der Agenda, die Studierenden sollten dazu den Vizepräsidenten für Lehre Hans-Ulrich Heiß befragen. Heiß soll dem neuen Präsidium ebenfalls wieder angehören.

Eine andere Frage zielte auf den hohen Krankenstand in der Verwaltung der TU, den Thomsen vor vier Jahren kritisiert hatte. Inzwischen sei die Lage in einem Projekt mit der Techniker Krankenkasse analysiert worden, erklärte Thomsen. Danach liege die TU mit ihrem Krankenstand im Durchschnitt anderer Universitäten.

Überdurchschnittliche Werte gebe es bei der Zufriedenheit der Mitarbeiter mit ihrer Arbeit. Die TU wolle jetzt in einem Workshop erarbeiten, wie auf die verbleibenden Herausforderungen reagiert werden könne.

2014 bekam Thomsen 40 Stimmen, Ahrend 47

Der 58-jährige Thomsen ist seit 2014 Präsident der TU. Damals setzte er sich in einer Kampfabstimmung gegen den damaligen Amtsinhaber Jörg Steinbach durch, der inzwischen Präsident der BTU Cottbus-Senftenberg ist. Damals erhielt Thomsen 40 Stimmen. Christine Ahrend, Erste Vizepräsidentin der TU, hatte damals 47 Stimmen erhalten.

Thomsen ist seit 1994 Professor für Festkörperphysik an der TU Berlin, zuvor forschte er unter anderem an der TU München und an der amerikanischen Brown University. Vor seiner ersten Amtszeit als Präsident war seit 2003 Dekan der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften an der TU Berlin.

Die TU gehört zu den drei großen Berliner Universitäten: Rund 35 000 Studierende sind eingeschrieben, 345 Professorinnen und Professoren forschen und lehren dort.