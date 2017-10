Zehn Monate nach dem islamistischen Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz hat ein Sonderermittler erneut zahlreiche schwere Fehler verschiedener Polizeibehörden und anderer Stellen festgestellt. Der frühere Bundesanwalt Bruno Jost kritisierte am Donnerstag bei der Vorstellung seines Abschlussberichts zu den Ermittlungen rund um den Attentäter Anis Amri besonders die Berliner Kriminalpolizei, aber auch die Polizei in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

Amri war als sogenannter islamistischer Gefährder bekannt. Er hätte wegen seines Drogenhandels und gefälschter Ausweise höchstwahrscheinlich verhaftet und in Untersuchungshaft gesperrt werden können, sagte Jost, der vom Senat mit der Ermittlung beauftragt worden war.

Es gebe zwar keine mathematische Gewissheit, aber eine reelle Chance, dass Amri hätte festgenommen werden können, so Jost. Zumindest für vier bis fünf Monate. "Als Amri in Friedrichshafen vorübergehend festgenommen wurde, wurde dann so ziemlich alles falsch gemacht, was falsch gemacht werden konnte", sagte Jost. Denn er sei dort nicht ausreichend und nicht von sachkundigen Personen verhört worden.

Geisel fordert Untersuchungsausschuss im Bundestag

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) forderte einen Untersuchungsausschuss des Bundestags zu dem Terroranschlag. Die Fehler vor dem Anschlag seien länderübergreifend und auch auf Bundesebene begangen worden, sagte er zur Begründung. Auch die Rolle des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums von Bund und Ländern (GTAZ) und des Bundeskriminalamts (BKA) müsse hinterfragt werden.

Jost hatte Mitte April seine Arbeit begonnen, um die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der anderen Behörden zu Amri zu untersuchen und Fehler aufzudecken. In seinem Zwischenbericht hatte er schon Versäumnisse und Fehlinformationen der Polizisten bestätigt, aber zugleich auch deren Arbeit gegen pauschale Verurteilungen verteidigt.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte zur Eröffnung der Pressekonferenz, dass Trauer und Wut nicht kleiner würden. "Meine Gedanken sind nach wie vor bei den Opfern und den Hinterbliebenen." Man könne nichts ungeschehen machen, aber als verantwortlicher Senator werde er alles vollständig aufzuklären versuchen - "auch dann, wenn es weh tut". Die neuen Formen von Terrorismus wie LKW-Attentate oder Messerangriffe stelle Sicherheitsbehörden vor neue Herausforderungen. "Denen müssen wir uns stellen." Und dazu gehöre, Fehler zu erkennen. "Wir werden Fehler finden, benennen und dafür sorgen, dass sie sich nicht wiederholen." (mit dpa)