Zum achten Mal veranstalten Hotels in Berlin in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar die Aktion „Erlebe Deine Stadt“, bei der Berliner und Brandenburger zum Sparpreis in den Häusern übernachten können. Buchungsstart bei der Tourismusgesellschaft Visit Berlin ist am Mittwoch, 22. November, um 9 Uhr unter Tel. (030) 25 00 25 und online unter erlebe.visitberlin.de.

Ein Doppelzimmer kostet 118 Euro beziehungsweise 138 Euro in Fünf-Sterne-Hotels, jeweils mit Abendessen und Frühstück. Einige Häuser bieten zusätzliche Attraktionen ohne Mehrkosten an. Insgesamt beteiligen sich 82 Hotels, darunter 16 aus dem Luxusbereich.

Zu gewinnen: Eine Nacht im Hotel Palace

Der Tagesspiegel und Visit Berlin verlosen zwei Mal zwei Gratisübernachtungen im Luxushotel Palace am Europa-Center unter allen Lesern, die bis Donnerstag eine E-Mail senden an verlosung@tagesspiegel.de, Stichwort: „Erlebe Deine Stadt“.

Exklusiv für Newsletter-Leser: Gratis-Zimmer im „Provocateur“

Unter Abonnenten unseres kostenfreien „Leute“-Newsletters für Charlottenburg–Wilmersdorf, den Sie unter leute.tagesspiegel.de bestellen können, verlosen wir am kommenden Freitag auch Übernachtungen im Hotel Provocateur in der Brandenburgischen Straße, das im vorigen Frühjahr eröffnet hatte und sich erstmals an der Aktion beteiligt.