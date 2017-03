Der Fußball-Bundesligist Hertha BSC will am heutigen Donnerstag, 13.30 Uhr, seine Neubaupläne für ein Stadion der Öffentlichkeit präsentieren. Am Mittwochabend wurde bereits die Führungsebene des Klubs informiert. Die Standortstudie wurde laut "Bild" erstellt vom Architekturbüro AS+P von Albert Speer.

Es geht um "drei Standorte"

Wie berichtet soll nach Tagesspiegel-Informationen neben Ludwigsfelde vor allem das Olympiagelände genannt werden - allerdings müsste dafür die Stadt zustimmen (was sie bisher nicht macht) sowie der Denkmalschutz (was auch nicht ganz einfach wird).

Frank Steffel: "Stadion gehört in die Stadt"

Unterstützung kommt schon mal von der CDU. "Zu einem starken Hauptstadtverein gehört ein attraktives Stadion – in der Stadt. Daran muss jedem gelegen sein", teilte der Bundestagsabgeordnete Frank Steffel mit. Er ist auch Obmann im Sportausschuss. „Die Vorgaben dafür erfüllt weder das Olympia-Stadion noch ein Umzug aufs Brandenburger Land. Der Senat sollte Hertha in der Stadion-Frage bestmöglich unterstützen und den Verein nicht zu suboptimalen Entscheidungen zwingen.“

Dort befindet sich das alte Familienbad

Die "B.Z." berichtet am Morgen, dass in der Studie ein Standort genannt wird zwischen dem Hockeystadion und dem Olympiabad. Auf dem Grundstück befindet sich auch das marode Familienbad, das seit mehr als 20 Jahren brach liegt und einst von den britischen Alliierten genutzt wurde. Dort ist der Neubau von Sportplätzen geplant; im Gestrüpp lagert übrigens auch noch der Siegerpodest der WM 2006.

So berichtete der Tagesspiegel 2008. Foto: Archiv Tagesspiegel

Die "Berliner Morgenpost" berichtet am Morgen, dass "drei Standorte" dem Vereinsgremium präsentiert wurden.

Klub will mit privatem Investor bauen

Der Klub mit seinen mehr als 30.000 Mitglieder prüft den Neubau eines Stadions ohne Laufbahn mit geringerer Kapazität als das Olympiastadion. Finanziert werden soll der Neubau durch einen privaten Investor. Dass sich das Land Berlin an einer Stadionfinanzierung beteiligt, ist nach Tagesspiegel-Informationen unwahrscheinlich. Die Bereitschaft einen privat geführten Sportverein wie Hertha finanziell zu unterstützen ist in Regierungskreisen nicht ausgeprägt, da das Olympiastadion zur Fußball-WM 2006 erst aufwändig saniert wurde. Das Land Berlin erhält von Hertha für die Nutzung des Stadions rund fünf Millionen Euro pro Jahr. Würde Hertha ein eigenes Stadion bauen, müsste sich Berlin um die Nachnutzung des Olympiastadions kümmern.

Albert Speer entwarf Stadion für Tennis Borussia im Poststadion

Albert Speer hat übrigens schon einmal Stadionpläne in Berlin entworfen - für den Klub Tennis Borussia. Im Jahr 2008 war ein reines, aber viel kleineres Fußballstadion im Poststadion im Gespräch (16.000 Plätze, 16 Millionen Euro Kosten). Die Studie umfasste 100 Seiten. Aus den Plänen wurde bekanntlich nichts.

CDU-Fraktion: Senat muss nun über Nachnutzung des Olympiastadions nachdenken

Stephan Standfuß, sportpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, sagte zum Ergebnis der Machbarkeitsstudie zur Prüfung möglicher Standorte für ein neues Stadion: "Wir begrüßen das klare Bekenntnis von Hertha BSC hinsichtlich einer Stadionlösung in Berlin außerordentlich. Hertha als Traditionsverein ist ein Imageträger für die Sportstadt Berlin. Die Spielstätte des Fußballclubs muss ohne Zweifel in Berlin liegen. Dies ist für die Identifikation der Fans enorm wichtig. Es sind gerade die Berliner Fans, die Hertha über alle Jahre die Treue gehalten haben. Sie haben es verdient, ihren Klub im Herzen der Stadt zu behalten."

Der Senat müsse nicht nur umgehend Gespräche mit den Verantwortlichen über die künftige Spielstätte führen und diese schnell zum Abschluss bringen, sondern auch die seitens des Landes Berlin notwendigen Maßnahmen umsetzen, um Hertha BSC in Berlin zu halten. Gleichzeitig habe der Senat aber auch dafür Sorge zu tragen, dass eine adäquate Nachnutzung des Berliner Olympiastadions gesichert ist. Hier darf kein Millionengrab entstehen.

Der Berliner Senat müsse in einen aktiven Austausch mit den Vereinsverantwortlichen von Hertha BSC treten. "Außer Frage steht, dass die Spielstätte - wo auch immer diese künftig in Berlin sein wird - stärker den Charakter eines Heimstadions aufweisen muss und alle anderen Eigenschaften eines modernen Fußballstadions haben sollte, damit sich die Fans besser identifizieren können. Das Olympiagelände eignet sich hierfür mit seinen Gegebenheiten besonders gut", sagte Standfuß.