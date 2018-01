Einer der zuletzt sechs flüchtigen Häftlinge aus der Berliner Justizvollzugsanstalt (JVA) Plötzensee hat sich am Dienstag gestellt. Es handle sich um einen von vier Männern, die vergangenen Donnerstag durch einen Lüftungsschacht ausgebrochen waren, teilte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Dienstag mit. Demnach stellte er sich zusammen mit einem Anwalt. Der Mann werde nun "in eine Anstalt mit höheren Sicherheitsvorkehrungen verlegt", sagte Behrendt.

Der nun wiedergekehrte Häftling ist 1990 geboren. In Plötzensee war er seit Juli 2017 und sollte dort eine Freiheitsstrafe bis 2020 wegen schwerer Körperverletzung verbüßen. Diese wird er nun, wie Behrendts Sprecher Sebastian Brux sagte, auch weiter verbüßen müssen - allerdings unter strengeren Sicherheitsmaßnahmen. "Er wird jetzt in einer andere Haftanstalt verlegt, die höhere Sicherheitsstandards hat", sagte Brux. In welche, teilte er nicht mit. Zudem werde sich der Mann nun auch wegen Sachbeschädigung verantworten müssen, für seinen Ausbruch hatte er mit den drei anderen Flüchtenden die Außenfassade der JVA beschädigt.

Behrendt unter Druck

Am Neujahrsmorgen waren zwei weitere Häftlinge entwichen. Einer der beiden hat sich bereits wieder gestellt. Justizsenator Behrendt steht wegen der Ausbrüche unter Druck: Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus fordert seinen Rücktritt.

Auch in der Justiz selbst werden Forderungen laut: "Ich wünsche mir, dass der Senat bei der Sicherheit im Justizvollzug besser hinschaut", sagte der Landeschef des Bundes der Strafvollzugsbediensteten, Thomas Goiny. "Das fängt beim Personal an, schließt aber Bau und Technik mit ein." Goiny geht davon aus, dass die Haftanstalten in Berlin rund 200 Bedienstete mehr bräuchten. Derzeit sind knapp 1900 Beamte im Einsatz.

Goiny spricht zudem von bis zu 500 Millionen Euro Sanierungsbedarf. Tatsächlich sind die Berliner Haftanstalten alt, einige sprechen von "marode". Deshalb wurde in Kooperation mit Brandenburg die neue Anstalt Heidering in Großbeeren erbaut und 2013 eröffnet. Sie gilt als modernstes Gefängnis der Region.