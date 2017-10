Der Berliner Grundschul-Spitzenreiter beim Ausfall des regulären Unterrichts steht fest: An der Kreuzberger Lemgo-Grundschule musste im Schuljahr 2015/16 fast jede zweite Stunde vertreten werden. Wie aus dem digitalen Schulverzeichnis der Bildungsverwaltung hervorgeht, konnten 44 Prozent des Unterrichts nicht wie vorgesehen stattfinden. Allerdings wurden 41,6 Prozent irgendwie vertreten, nur drei Prozent fielen völlig aus. An zweiter Stelle folgt die Grundschule an der Mühle in Marzahn mit 38 Prozent Vertretungsunterricht.

Die Daten aus dem digitalen Schulverzeichnis wurden jetzt vom Datenteam des rbb 24 ausgewertet. So kann man dort sehen, wie groß die Unterschiede zwischen den Schulen sind: Der Berliner Schnitt besagt nur, dass etwa jede zehnte Schule nicht regulär vertreten wird, aber nur jede fünfzigste komplett ausfällt.

An der Morgenstern-Schule entfiel fast jeder zehnte Stunde

In der Liste der Schulen mit der höchsten Ausfallquote lag unter den Grundschulen 2015/16 die Paul-Simmel-Grundschule (8,3%) vorn gefolgt von der Grundschule an der Bäke (6,9%), der Hunsrück-Grundschule (6,1 %) und der Edison-Grundschule (6 %). Ebenfalls über fünf Prozent bewegen sich die Sonnenuhr-, Wilhelm-Hauff-, Albert-Gutzmann-Schule und Cecilien-Schule. Hingegen gibt es auch Schulen, an denen - zumindest auf dem Papier - nur ein Prozent der Stunden komplett ausfallen: Die Schulen haben viel Spielraum beim "Beschönigen" ihrer Ausfallstatistik. Es gibt allerdings auch Schulen mit geringem Krankenstand und gutem Schulmanagement, wo tatsächlich nur wenig Unterricht ausfällt. Zudem muss man beachten, dass die Onlineangaben nicht immer stimmen: Am Mittwoch hieß es aus der Schulverwaltung, dass die Christian-Morgenstern-Grundschule, die mit neun Prozent eigentlich ganz vorn in der Ausfallstatistik gelegen hätte, lediglich die Statistik falsch ausgefüllt habe. Allerdings stellt sich dann die Frage, warum die Schulen nicht darauf achten, dass solche Fehler online verbessert werden.

Das aber kann damit zu tun haben, dass die Schulporträts bislang eher ein Schattendasein führen: Sie stehen nicht auf den Homepages der Schulen und sind nur für Eltern auffindbar, die sich auskennen und wissen, dass es diese Zahlen überhaupt gibt. Das gleiche gilt für die Schulinspektionsberichte, die ebenfalls in den Schulportäts "versteckt" werden.

An den Oberschulen ist die Schwänzerquote höher

Erfasst werden im Schulverzeichnis mit den digitalen Schulporträts auch die Schwänzerzahlen. Diese hat der rbb 24 sowohl für die Grund- als auch für die Oberschulen ausgewertet. Dabei kam 24 heraus, dass unter den Schulen bis Klasse 6 die Grundschule am Birkenhain die Liste anführt mit einer Quote von 2,4 Fehltagen. Es folgen direkt dahinter die Grundschule in den Rollbergen, die Schule am Roederplatz , die Hermann-Schulz-Grundschule, die Christoph-Földerich-, Christian-Morgenstern-Grundschule sowie vier Schulen mit der Quote von 1,9: Silberstein-, Brüder-Grimm-, Charlie-Chaplin- sowie Kolumbus-Grundschule. Die Fehlquote gibt die von den Schülern durchschnittlich versäumten Unterrichtstage an.

Zehn unentschuldigte Fehltage im Schnitt - die Spitze

An den Oberschulen liegen die Zahlen höher: Es kommt in den Sekundarschulen durchaus vor, dass Schüler über 40 Tage pro Halbjahr unentschuldigt fehlen. Auf der interaktiven Karte des RBB kann man auf Anhieb sehen, dass - wie erwartet - die bekannten Brennpunktschulen wie die Kepler-Schule in Neukölln und die Jean-Krämer-Schule in Reinickendorf die höchsten Schwänzerzahlen haben, die gegen zehn geschwänzte Schultage im Schnitt tendieren. Wie berichtet, gehen die meisten Bezirke neuerdings konsequenter gegen Schwänzer vor.

Einige der Schulen mit den höchsten Ausfall- und Schwänzerzahlen befanden sich bis vor kurzem im Turnaround-Programm der Bosch-Stiftung, darunter die Kepler- und Silberstein-Schule. Dort haben sich die Daten inzwischen teilweise verbessert.

Migrantenanteil von Null bis fast 100 Prozent

Graphisch erfasst wurde vom RBB ebenfalls die Quote der Kinder nichtdeutscher Herkunft: Sie liegt zwischen Null und über 90 oder sogar fast 100 Prozent. Die höchsten Zahlen finden sich erwartungsgemäß bei den öffentlichen Grundschulen in Neukölln-Nord, Wedding, Gesundbrunnen, Tiergarten und Kreuzberg sowie einigen Sekundarschulen.