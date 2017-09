Warum Berlin erfunden werden muss? Weil es nicht da ist. Nicht wirklich da. Allenfalls als Schatten seiner selbst. Denn alles, was es an Aufregendem in dieser Stadt gibt, hat es schon einmal viel aufregender gegeben, bevor es versank im Schein nationalsozialistischer Fackelzüge, im Dämmerlicht der aufziehenden Katastrophe.

Übrig geblieben ist ein Mythos. Der vom Berlin der „wilden“ 20er Jahre. Als die Stadt fünftgrößte der Welt war mit 4,3 Millionen Einwohnern, als alles Tempo, Eile, Ungeduld war. „Mit der Uhr in der Hand, mit’m Hut auf’m Kopp./ Keine Zeit! Keine Zeit! Keine Zeit!“ Als der Hochgeschwindigkeitszug nach Hamburg 98 Minuten benötigte, die U-Bahn im Zwei-Minuten-Takt fuhr und die S-Bahn alle vier Minuten. Als es 128 000 Hungernde in der Stadt gab und sich die neureichen Industriemillionäre prachtvolle Villen in Grunewald bauen ließen.

Aber das löst sich in der Erinnerung auf wie in einem Säurebad. Da sind Partikel, Bruchstücke. „Berlin, Alexanderplatz“, Bauhaus, Neue Sachlichkeit, Stahlrohrmöbel, Nackttänzerinnen, Kokain und Heroin, Reparationszahlungen, „Emil und die Detektive“, Neonreklamen, „Metropolis“ und „Caligari“, Quantenmechanik, Relativitätstheorie und Dada, Boxen, Sechs-Tage-Rennen, Avus, ein Tanz auf dem Vulkan.

Stichworte – mehr nicht. Das Bild der zwölfjährigen NS-Herrschaft ist vollständiger im Gedächtnis erhalten als das der 15 Jahre, die ihr vorausgingen.

Wie aber war es, in jener verrufenen Zeit zu leben in der Stadt der Lebensgier?

Es gibt wenig, was es einem heute demonstrieren würde. Die Identifikation mit Berlins kreativster Zeit ist gestört durch den Bruch, den der Nationalsozialismus bedeutete. Er setzte sich in der Zerstörung der Stadt 1945 fort, in deren Teilung und über sie hinaus.

Der Regisseur Hendrik Handloegten ist diesem Bruch als Jugendlicher jeden Tag auf seinem Schulweg begegnet. Er lebte Mitte der achtziger Jahre an der Mauer. Auf der Ostseite. Sein Vater war in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik beschäftigt. „Wenn ich morgens über den Checkpoint Charlie zur Schule nach Tempelhof fuhr“, erzählt er, „kam ich an der Charlottenstraße vorbei, wo die Straßenbahngleise zubetoniert an der Mauer endeten. Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, die Mauer an dieser Stelle hochheben zu können, um die Straßenbahn, die es im Westen gar nicht mehr gab, hindurchfahren zu lassen. Das wäre das Beste gewesen, was mir hätte passieren können.“

Das Moka Efti war ein prachtvolles Kaffeehaus mit Tanzsaal und Bar. Foto: Uli Hanisch / X Filme

Filmemacher sind per se Romantiker. Sie wollen eine Welt entstehen sehen, die es nicht gibt. Das hat die drei Filmemacher Tom Tykwer, Hendrik Handloegten und Achim von Borries für ein Projekt zusammengeführt, das in diesen Ausmaßen zuvor noch keiner angegangen ist – nicht mal Rainer Werner Fassbinder mit seiner Fernsehadaption von Döblins „Berlin, Alexanderplatz“ (1980). Monatelang saßen sie in einer Wohnung in Prenzlauer Berg an einem Tisch, um an einem uferlosen Drehbuch zu feilen. An den Wänden ein Mosaik aus verschiedenfarbigen Karteikarten, jede Farbe ein eigener Handlungsstrang, jede Karte eine Szene. „Babylon Berlin“, so der Titel, sollte eine TV-Erzählung von der Intensität amerikanischer Serien werden, mit Parallelhandlungen, unerwarteten Plot-Wendungen und einem sich über 16 Folgen horizontal auffächernden Personengeflecht.

Nun, wenige Wochen vor der Weltpremiere ihres mit großen Erwartungen verbundenen Mammutprojekts, sitzen die drei tief in schwarze Ledersessel versunken im Büro der Produktionsfirma X Filme und reden über die historische Kluft und darüber, wie sie sich die „goldenen Zwanziger“ angeeignet haben.

„Unsere Idee war, so zu tun“, sagt Handloegten, „als sei alles einfach noch da, von dem wir wissen, dass es verschwunden ist.“

„Als habe der Krieg nie stattgefunden.“

„Und wir könnten hinfahren in die unzerstörte Metropole.“

„Die ,Asphaltstadt‘, wie Brecht sie genannt hat.“

„Und wir laufen mit einer Handkamera durch die Straßen.“

„Wir stellen die Straßen nicht aus ...“

„… wie jemand, der sich über die Schönheit einer Kulisse freut.“

„Wir folgen den Leuten in die U-Bahn, steigen mit ihnen wieder aus, überqueren den Alexanderplatz und sind direkt hinter ihnen, wenn sie gegenüber in die ‚Rote Burg‘ gehen.“

Es ist, als würde Handloegtens Traum von der Straßenbahn wahr.

