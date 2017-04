Das geplante Hotel am Fernsehturm darf gebaut werden. Das entschied jetzt das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG). Die Richter wiesen die Klage gegen die Baugenehmigung für ein geplantes Hotel mit 270 Zimmern ab. In erster Instanz war der Klage 2014 stattgegeben worden.

Geklagt hatte die Eigentümerin des Panorama-Hauses, einem sechsgeschossigen Büro- und Geschäftsgebäude, das noch aus der Vorkriegszeit stammt. Es ist das einzige Haus, das für die Neugestaltung des Areals in den 1970er Jahren nicht abgerissen wurde. Nach der im Jahr 2012 erteilten Baugenehmigung „sollen die Seitenflügel des sechs- bis siebengeschossigen Hotels jeweils an das Panorama-Haus angebaut werden, wobei ein über Passagen für die Allgemeinheit zugänglicher Innenhof“ entstehen würde, heißt es in einer Mitteilung des Oberverwaltungsgerichts.

Die Klägerin hatte eingewendet, das nachbarliche Rücksichtnahmegebot sei verletzt, weil die bisher frei stehende Seite ihres Gebäudes zur Karl-Liebknecht-Straße hin abgeriegelt und der Zugang zu den dort vorhandenen Geschäften stark eingeschränkt werde. Das Oberverwaltungsgericht folgte dieser Einschätzung der Eigentümerin nicht. Ihr eigenes Grundstück sei fast durchgehend bis an die Grenze bebaut. Angesichts der Breite des Innenhofs entstehe keine untragbare Beeinträchtigung.

Das OVG hat die Revision zum Bundesverwaltungsgericht nicht zugelassen. Dagegen kann die Klägerin Beschwerde einlegen.