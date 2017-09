Parallel zum Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl haben sich am Sonntagabend in Berlin Demonstranten vor der Wahlparty der Rechtspopulisten versammelt. Die Partei feiert im Traffic Club am Alexander Platz.

Etwa 100 Personen protestieren zunächst vor dem Club. Sie rufen "Deutschland ist Scheiße, ihr seid die Beweise ". Eine Frau schwenkt eine Fahne der Internationalen Brigaden aus dem spanischen Bürgerkrieg. Sie sagt, ihr Vater habe da mitgekämpft, beim britischen Bataillon. "Und ich setze jetzt den antifaschistischen Kampf fort". Ein AfD'ler kommt, um durch die Absperrung zu gelangen. Die Demonstranten buhen ihn aus



Aus dem Traffic Club schallt der Jubel der AfD'ler. Die Demonstranten draußen rufen "Nazi-Schweine" und "Nationalismus raus aus den Köpfen".



Erste Rangelei zwischen Polizei und Demonstranten am Traffic Club. Die Beamten führen eine Frau und einen Mann ab. Die Menge, inzwischen um die 150 Leute, ruft "Deutsche Polizisten schützen die Faschisten". Von der Terrasse des Traffic Club schauen AfD'ler zu und feixen



Schrei-Duell zwischen Demonstranten und AfD'lern. Diese rufen von der Terrasse des Traffic Club "Ihr habt die Wahl verloren, ihr habt die Wahl verloren". Die Protestierer skandieren "Ihr habt den Krieg verloren" und "es gibt kein Recht auf Nazipropaganda". Die Stimmung heizt sich auf.

Inzwischen sind etwa 300 Demonstranten vor dem Traffic Club. Sie rufen "Alerta, Alerta, antifascista" und "kein Mensch ist illegal, Bleiberecht überall". Zwei Feuerwerkskörper knallen.