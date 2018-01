Rückkehr der Züge: Früher als befürchtet können im Bahnhof Zoo wieder Züge des Regional- und des raren Fernverkehrs halten. Am Donnerstag nimmt die Bahn deren Bahnsteige wieder in Betrieb. Für die bei einem Brand am Silvestertag zerstörten Kabel habe man eine provisorische Lösung gefunden, die das Halten der Züge wieder zulasse, teilte die Bahn heute mit. Durch das Feuer waren die Beleuchtung, die Anzeigen und die Lautsprecher ausgefallen, weshalb die Züge seither den Bahnhof ohne Stopp passieren. Nur die S-Bahnen hielten weiter.

Die Reparatur werde noch mehrere Monate dauern, erklärte die Bahn. Die als Ersatz eingerichteten Halte in Charlottenburg gibt die Bahn nun wieder auf.