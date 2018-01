Die Sprinkleranlage hat der Deutschen Oper das Weihnachtsgeschäft verhagelt - diverse Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Jetzt teilt die Deutsche Oper mit: "Reinigungskräfte des an der Deutschen Oper Berlin beschäftigten Reinigungsunternehmens haben durch unbeabsichtigtes Fehlverhalten die Sprühwasserlöschanlage auf der Bühne in Funktion gesetzt." Die Folgen: "Die Beseitigung aller Schäden wird bei laufendem Spielbetrieb vermutlich bis zur Sommerpause dauern. Besonders die Ober- und Untermaschinerie sowie die Bühnenbeleuchtung können erst nach aufwändigen Reparaturarbeiten wieder vollständig in Betrieb genommen werden."

