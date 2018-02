Ein Berlinbesucher ist am Sonntagvormittag festgenommen worden, nachdem er nationalsozialistische Parolen von sich gab. Wie die Polizei am Montagvormittag mitteilte, soll der 42-Jährige gemeinsam mit drei Begleitern gegen 8.40 Uhr Augenzeugen mehrfach durch lautstarke Nazi-Parolen am S-Bahnhof Brandenburger Tor aufgefallen sein. Auf dem Pariser Platz habe er dann den Arm zum Hitlergruß erhoben und erneut nationalsozialistische Sprüche skandiert, wobei er sich von einem seiner Begleiter filmen ließ.

Beamte nahmen den 42-Jährigen fest, bei dem ein Alkoholtest einen Wert von rund 1,6 Promille ergab. Tsp