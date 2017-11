In der Ulmenstraße in Hermsdorf ist bei Bauarbeiten eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll heute vor Ort entschärft werden, teilte das Bezirksamt Reinickendorf mit. In einem Umkreis von 350 Metern werden seit 9 Uhr Wohnhäuser und öffentliche Einrichtungen evakuiert. Die S-Bahnlinie 1 wird voraussichtlich ab 8 Uhr unterbrochen, teilte die S-Bahn am Morgen mit.

Auch die Bundesstraße 96 wird solange gesperrt. Die Entschärfung soll gegen 11 Uhr beginnen. Das Bezirksamt Reinickendorf hat die Seniorenfreizeitstätte in der Berliner Str. 105-107 zur Notunterkunft erklärt. Um hilfsbedürftige Personen abzuholen, soll ein Shuttle-Bus verkehren. (Tsp) - Info-Hotline: Tel. 90294-2201

Mittwoch früh wird außerdem in Potsdam rund um den Fundort einer Bombe am Hauptbahnhof ein weiträumiger Sperrkreis geräumt- rund 10.000 Potsdamer sind davon betroffen. Massive Einschränkungen gibt es im Nahverkehr der S-Bahn und Regionalbahn. Lesen Sie mehr unter diesem Link.