Seit Jahren rottet das Haus in der Burgsdorfstraße 1 in Wedding vor sich hin. Die Fenster sind kaputt, der Putz bröckelt, mehrere Decken sind bereits eingestürzt, es wurde echter Hausschwamm, ein holzzerstörender Pilz, an mehreren Stellen gefunden. Große Teile des Gebäudes sind nicht gefahrlos zugänglich.

Die Bezeichnung "nicht gefahrlos zugänglich" gilt nun auch für die Burgdorfstraße. Der Bezirk Mitte sperrt den Abschnitt vor dem Haus für den Durchgangsverkehr.

Die Immobilie ist "akut einsturzgefährdet"

Der Grund: Die Immobilie ist "akut einsturzgefährdet", wie das Bezirksamtes mitteilte. Die Eigentümerin des Hauses in der Nähe des S-Bahnhofs Wedding lässt es verkommen. Bereits 2015 wollte der Bezirk es abreißen, das Verfahren ist beim Verwaltungsgericht anhängig. Die Einsturzgefahr stellte ein Gutachter Ende September fest.

Am heutigen Freitag stellt das Bezirksamt die Halteverbotsschilder auf. Die Sperrung tritt dann am 26. Oktober in Kraft. Ab dann können lediglich Fußgänger den Straßenabschnitt über den Gehweg gegenüber der Nummer 1 passieren. Wie lange das so bleiben wird, ist noch unklar.