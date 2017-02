Der Warnstreik soll am Mittwoch zwischen 5 und 11 Uhr stattfinden, teilte die Gewerkschaft Verdi am Dienstag mit. Die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste an den beiden Flughäfen Tegel und Schönefeld seien aufgerufen, daran teilzunehmen. Fluggäste müssen laut Verdi mit starken Beeinträchtigungen und eventuell auch Flugstreichungen rechnen.

Mit der Aktion will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber in den derzeitigen Tarifverhandlungen erhöhen. Diese werden mit dem Allgemeinen Verband der Wirtschaft für Berlin und Brandenburg e.V. geführt.

Mehr als 2000 Beschäftigte von Tarifverhandlungen betroffen

Tätig sind in Tegel und Schönefeld mehr als 2.000 Beschäftigte der Firmen WISAG mit ihren Tochter- und Subunternehmen, Aeroground Berlin GmbH mit ihrem Tochterunternehmen HSD, Swissport Gegenbauer sowie Ground Solution Berlin GmbH und deren Tochterunternehmen und die Aviation Handling Service. Diese genannten Unternehmen sind von den Tarifverhandlungen und somit auch vom Warnstreik betroffen.

Auch der Sprecher der Flughafen-Gesellschaft, Daniel Tolksdorf, geht von erheblichen Beeinträchtigungen aus. Er rät den Fluggästen, "sich auf jeden Fall vorher über den Flugstatus des geplanten Fluges zu informieren".

Verdi fordert einen Euro mehr pro Stunde

Verdi fordert bei einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten eine Tariferhöhung von einem Euro pro Stunde. Ein Beschäftigter erhält nach Gewerkschaftsangaben zurzeit etwa elf Euro pro Stunde. Außerdem fordert Verdi ein verbessertes Tarifsystem und bessere Aufstiegsmöglichkeiten. Auch nach mehreren Verhandlungsrunden zeichne sich kein Ergebnis ab.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 10. Februar 2017 statt.