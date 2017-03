Er hat kapituliert: Flughafenchef Karsten Mühlenfeld räumt den Chefposten in der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, die seit 2006 den neue Berliner Airport baut. Nach Tagesspiegel-Informationen hat Mühlenfeld am Wochenende eine vorzeitige Vertragsbeendigung unterzeichnet. Beide Seiten einigten sich damit bereits zu einem Zeitpunkt, als die Nachfolge für den Managerposten noch nicht geklärt war. Seine Ablösung wollten vor allem Berlin, dessen Regierender Michael Müller (SPD) auch Aufsichtsratsvorsitzender ist, und der Bund. Als Grund wird ein "gestörtes Vertrauensverhältnis" genannt.

Kommt jetzt Daldrup?

Nach der Einigung ist Mühlenfeld, dessen Jahresgehalt 500 000 Euro beträgt, bis Jahresende bei vollen Bezügen freigestellt. Für das nächste Jahr erhält er noch einmal 80 Prozent seiner Bezüge. Regulär würde sein Vertrag noch bis 2020 laufen. Am Wochenende hatten unter anderem Thomas Weyer, der Finanzchef des Münchener Flughafen und frühere Technikchef in Berlin, für den nun bereits vakanten BER-Chefposten abgesagt. Er war der Wunschkandidat Berlins. Zur Stunde berät der Aufsichtsrat über die Nachfolge. Zuletzt lief es darauf hinaus, dass Müllers Flughafen-Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup (SPD), selbst Aufsichtsrat, Mühlenfelds Nachfolger wird. Mühlenfeld selbst war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. An der Aufsichtsratssitzung nahm er schon nicht mehr teil.