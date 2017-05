Aufregung unter Berliner Ärzten, Forschern, Senatoren, eigentlich sogar unter Wissenschaftlerin in halb Europa: Erwin Böttinger, der erst 2015 die Leitung des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung (BIG) übernahm, wird nach Tagesspiegel-Informationen offenbar seinen Posten verlassen. Böttinger ist Spezialist für Nierenerkrankungen, nach seinem Medizinstudium in Bayern wechselte er 1987 in die USA und forschte unter anderem an den Harvard-Universitätskliniken in Boston. Zuletzt arbeitet er in New York City. Eine Sprecherin des BIG sagte am Mittwoch nur, zu dieser Frage werde man keine Stellung nehmen.

Unbestätigten Angaben zufolge waren sich Böttinger und der Charité-Vorstand in zentralen Fragen uneins. Die landeseigene Universitätsklinik ist einer der Träger des BIG. Dem Vernehmen nach beginnt Böttinger demnächst am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU) hatte 2015 gesagt, mit dem Antritt Böttingers erhoffe sie sich „wichtige Impulse“ für die Gesundheitsforschung und eine „international hervorragende Positionierung“ des BIG. Auf mehr als 75 Millionen Euro soll das Jahresbudget des BIG in 2018 wachsen.