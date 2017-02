Der Kinder- und Jugendzirkus Cabuwazi zieht um, vom Postbahnhof in Friedrichshain aufs Tempelhofer Feld. Am Dienstag sollte mit dem Aufbau des ersten von drei Zelten am Columbiadamm begonnen werden. Am neuen Standort werde die Arbeit mit Flüchtlingskindern ausgebaut, sagte eine Cabuwazi-Sprecherin. Die Angebote werden aber öffentlich sein, also auch für Kinder und Jugendliche aus den umliegenden Bezirken zugänglich. Auf dem Feld entstehen mehrere Containerdörfer für die Bewohner in den Flughafen-Hangars. Dort sind noch 620 Flüchtlinge untergebracht, sie sollen im Sommer in die Container umziehen. Cabuwazi betrachtet den neuen Standort als Dauerlösung.