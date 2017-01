Der Regierende Bürgermeister und BER-Aufsichtsratsvorsitzende Michael Müller (SPD) sagte auf der Klausurtagung der SPD-Fraktion in Erfurt, dass der Eröffnungstermin für den BER „in 2017 nicht mehr funktionieren wird“. Er erklärte das mit anhaltenden Schwierigkeiten auf der Baustelle. „Es ist so knirsch beim Aufarbeiten der Probleme, dass alle Puffer weg sind. Deshalb wird es 2018.“

Müller macht jetzt Druck auf die Geschäftsführung der Flughafengesellschaft. „Wir wollen nicht länger akzeptieren hingehalten zu werden. Die Geschäftsführung muss uns auch sagen, welchen harten Termin sie jetzt anpeilt“, sagte Müller sichtlich ungehalten über den unsicheren Zeitplan. Man müsse mit den Airlines sprechen und sie informieren, wann sie mit einer Eröffnung 2018 rechnen können.

Auf der nächsten Aufsichtsratssitzung am 7. Februar muss laut Müller die Geschäftsführung darstellen, „was das für eine Verzögerung ist“. Er habe erneut zu einer Baurunde ins Rote Rathaus eingeladen. Zwei Firmen hätten entgegen anderer Verabredungen zwischen Weihnachten und Neujahr kein Personal auf die BER-Baustelle geschickt. „Wir müssen mit den Firmen ins Gespräch kommen, um in den nächsten zwei Wochen größere Sicherheit zu bekommen.“

Bis Dienstag soll in der rot-rot-grünen Koalition geklärt sein, wer von den Grünen und den Linken in den BER-Aufsichtsrat geht.

Jörg Stroedter, beteiligungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, war nach Müllers Ausführungen erschüttert. „Ich habe kein Vertrauen mehr in die technische Geschäftsführung. Statt einer Voreröffnungsphase muss nun wieder gebaut werden“, sagte Stroedter dem Tagesspiegel. „Die baulichen Probleme hätte die Geschäftsführung schon vor einem Jahr wissen müssen. Das betrifft nicht nur den Austausch der Rohre, sondern auch das Problem mit den Türen, dass Speise nicht angesteuert werden können.“ Stroedter kündigte an, die Geschäftsführung der Flughafenbeteiligungsgesellschaft in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses zu diesen Problemen einzuladen.