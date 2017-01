"Ich trete heute von meinem Amt als Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zurück." Mit diesen Worten hat der Staatssekretär für Wohnen Andrej Holm am Montagmorgen auf seiner Homepage seinen Rücktritt erklärt. Er ziehe damit die Reißleine, nachdem SPD und Grüne in den letzten Tagen deutlich gemacht hätten, "dass sie mich als Staatssekretär politisch nicht unterstützen" werden. In dem Schreiben, das anfangs auf den 13. Januar datiert war, greift Holm die SPD an.

"Die Koalition selbst in der Krise"

"Die Diskussionen um das Sicherheitspaket, der Verlauf der Parlamentsdebatte und der mehrfache Bruch von Vereinbarungen zwischen den Koalitionspartnern zeigen, dass die Koalition selbst in der Krise ist. Ich werde der zerstrittenen SPD nicht den Gefallen tun, sie auf meinem Rücken zerplatzen zu lassen", schrieb Holm. Auch die Medien kritisierte Holm dafür, dass es nur "eine begrenzte Bereitschaft für die Wahrnehmung von Zwischentönen in DDR-Biographien" gegeben habe. Von einem eigenen Fehlverhalten findet sich in dem Eintrag nichts.

Holm ist überzeugt, dass es seinen Kritikern nicht um seine Stasi-Vergangenheit ging: "Die Polemik derer, die mich als Staatssekretär verhindern wollten, zeigt, dass es bei der Entlassungsforderung nicht nur um meine Zeit bei der Stasi und um falsche Kreuze in Fragebögen ging, sondern vor allem um die Angst vor einer Wende im Bereich der Stadt- und Wohnungspolitik."

Für den Abend kündigte Holm außerdem einer öffentlichen Veranstaltung ein. Dabei soll es darum gehen, "wie wir auch ohne mich als Staatssekretär eine soziale Wohnungspolitik in Berlin am besten durch- und umsetzen können." Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Gottschedstraße 4 in Wedding. Eine Stunde später will das kapitalismuskritische Netzwerk "Blockupy" vor dem Gorki-Theater für Holm und gegen "Müllers Basta-Politik" protestieren.

Senatorin Lompscher enttäuscht

Auch die zuständige Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Kathrin Lompscher, bedauerte den Rücktritt. "Für mich ist diese Entscheidung bitter und dennoch nachvollziehbar, da der notwendige politische Rückhalt in der Koalition für ihn nicht stark genug war", teilte Lompscher in einer Pressemitteilung mit. Am Samstag war Lompscher vom Regierenden Bürgermeister Müller aufgefordert worden, Holm zu entlassen. Müller hatte Holms Umgang mit seiner Biografie kritisiert: „Seine Interviews und Aussagen in dieser Frage zeigen mir, dass er zu dieser Selbstprüfung und den dazugehörigen Rückschlüssen nicht ausreichend in der Lage ist.“

Lompscher würdigte Holm dagegen erneut als stadtpolitisch Experten und mietenpolitisch engagierten Aktivist. "Aus meiner Sicht bestanden in Würdigung aller vorliegenden Informationen über seine Tätigkeit beim Ministerium für Staatssicherheit (MfS) und seines Umgangs damit keine hinreichenden Gründe für eine Entlassung als Staatssekretär", sagte Lompscher und kündigte an, dass Holm ein "wichtiger Impuls- und Ratgeber" bleiben werde.

Die Rücktrittserklärung von Andrej Holm im Wortlaut dokumentieren wir hier.