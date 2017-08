Halbzeit im erfrischenden Freibad in Staaken-West. Swen Schulz (SPD) bedauert, dass das Bad mit dem Ende der Schulferien wieder geschlossen werden soll. „Der Sommer ist bislang verregnet – aber wenn ausgerechnet im September der Sommer Einzug hält, sollten die Bäderbetriebe diese Entscheidung korrigieren.“

"Etwas versteckte Randlage"

Zur Situation im Sommerbad Staaken-West (geöffnet bis Sonntag, 3. September, täglich 10 bis 20 Uhr) hat Swen Schulz von Bäderchef Andreas Scholz-Fleischmann einen Brief erhalten. „Durch die etwas versteckte Stadtrandlage ist die Besucherzahl traditionell sehr gering. In manchen Sommermonaten hatten wir dort weniger Besucher als in einem anderen Sommerbad am Tag.“ Die Personallage ist knapp, der Bedarf in Staaken aber sehr hoch, berichtet Scholz-Fleischmann. Zuvor hatte er das Schwimmbad "unser Sorgenkind" genannt.

"Brauchen 8 Mitarbeiter für das Bad"

Der Bäderchef weiter: „Die veraltete Technik in Staaken erfordert, dass das Bad mit insgesamt acht Beschäftigten gefahren werden muss."

