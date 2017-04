Kennt eigentlich jeder in der Stadt: Ulli Zelle, 65. Der Mann arbeitet seit den Achtzigern für den SFB/RBB, steht mit seiner Band „Ulli und die Grauen Zellen“ auf Musikbühnen, hat im Schlossparktheater in Steglitz eine eigene Talkrunde und ist Spandauer. Neulich kam uns Ulli Zelle zufällig im Treppenhaus in der Tagesspiegel-Redaktion entgegen, weil er einen Fernsehbeitrag über den Anhalter Bahnhof gedreht hat, der vor unserem Büro liegt. Das Foto entstand auf unserer kleinen Dachterrasse mit Blick zum Potsdamer Platz.

Wie kamen Sie nach Spandau? Ich habe mich Spandau im Zick-Zack-Kurs genähert, habe in Kreuzberg gelebt, in Schöneberg, Wilmersdorf, Charlottenburg. Vor zehn Jahren bin ich raus nach Gatow gezogen, ich dachte mir: Mensch, mit den Kindern musst du ins Grüne, das finden die bestimmt toll, so nah am Wald. Heute weiß ich: Kinder interessieren sich ab einem gewissen Alter eher fürs iPad und weniger für den Wald.

Wo ist Ihr Gatow? Am alten Kornspeicher, an der Badewiese, an der Windmühle, im Cafe bei Hannes, wo es guten Kuchen gibt – Gatow ist meine Oase.

Ihre Lieblingsorte im Bezirk? Da fallen mir spontan zwei ein. Ich gehe wirklich gern in die Altstadt, ins Cineplex-Kino, gemeinsam mit meinen Kindern. Und oft essen wir dann etwas bei „Hasir“ an der Ecke, dem türkischen Restaurant an der Breiten Straße – das Essen ist gut, das Personal absolut freundlich, da fühle ich mich wohl. Und gleich nebenan ist ein guter Italiener, kennen Sie den? Der ist keine zwei Meter breit, da gibt’s draußen Mini-Pizza. Sie müssen mal rein, sich am Tresen vorbeidrängeln – mit etwas Glück ist einer der zwei Tische frei.

Und der zweite Lieblingsort? Am Hafen in Kladow, unten an der Insel Imchen, gibt es einen kleinen Bootsverleiher, da fahre ich gern an den Wochenenden hin und miete für 35 Euro eine Stunde lang ein Boot. Das hat 5 PS, das reicht. Und damit fahren wir ganz entspannt, manchmal mit Freunden, von Kladow nach Schwanwerder, weiter über den Wannsee, den Griebnitzsee und über die Pfaueninsel zurück nach Kladow.

Und was vermissen Sie in Spandau? Manchmal das Weltstädtische.

