Brandenburgs AfD-Fraktions- und Landespartei-Chef Alexander Gauland möchte in den Bundestag. Am Sonnabend trifft sich die Partei im brandenburgischen Rangsdorf (Teltow-Fläming), um über die Aufstellung ihrer Landesliste für die Bundestagswahl zu beraten, abgestimmt wird voraussichtlich am Sonntag. Der 76-jährige Gauland gilt als wahrscheinlicher Spitzenkandidat.

In seiner Bewerbungsrede hat er sich hinter den umstrittenen Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke gestellt und gegen AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry. Was Höcke zum Holocaust-Gedenken in Deutschland gesagt habe, sei zwar in manchen Formulierungen zu hart gewesen, der Parteifreund könne aber nicht für Aussagen, die vor ihm schon Josef Augstein und Martin Walser getroffen hätten, verurteilt werden.

Höcke hatte in einer Rede in Dresden am 17. Januar eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad in Bezug auf den Holocaust gefordert. Deutschland sei das einzige Land, das sich ein "Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt" habe. Innerhalb und außerhalb der AfD löste die als Brandrede empfundene Ansprache heftige Reaktionen aus. Der Zentralrat der Juden nannte Höckes Worte „zutiefst empörend und völlig inakzeptabel“.

"Er gehört zu unserer AfD"

Die AfD entschied am vergangenen Montag, Höcke nicht aus der Partei auszuschließen; die Bundesvorsitzende Frauke Petry, die innerhalb der AfD zu Höckes Gegnern zählt, schrieb jedoch in einer E-Mail an alle AfD-Mitglieder, es gebe „ernste Fragen bezüglich seines Verhältnisses zur Partei und ihren demokratischen Gremien“.

Gauland grenzte sich von Petrys Kritik an Höcke ab und bezeichnete den Inhalt der E-Mail als Petrys "persönliche Meinung". "Er gehört zu unserer AfD", sagte Gauland über Höcke vor den rund 200 Anhängern in Rangsdorf weiter.

Auch zum Umgang seiner Partei mit Pegida äußerte sich Gauland am Sonnabend. Eine Zusammenarbeit mit der islam-und fremdenfeindlichen Organisation lehnte er nicht kategorisch ab. Jeder Landesverband müsse selbst entscheiden, wie und ob er mit der Gruppe zusammenarbeite; allerdings gebe es auch stark von der NPD dominierte Pegida-Demonstrationen, die für eine Zusammenarbeit nicht in Frage kämen.

Sollte Gauland in den Bundestag gewählt werden, will er sein Brandenburger Landtagsmandat abgeben. Sein Nachfolger in Potsdam wäre der höchst umstrittene AfD-Politiker Jan-Ulrich-Weiß (41), gegen den Gauland selbst einen Parteiausschluss angestrebt hatte, weil er 2014 bei Facebook eine antisemitische Karikatur veröffentlicht hatte. Die Staatsanwaltschaft erhob damals Anklage wegen Volksverhetzung, das Amtsgericht sprach ihn jedoch frei.